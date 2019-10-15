Алексей Текслер встретился с южноуральскими параспортсменами

ТАСС, 15 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил параспортсменов – победителей и призеров чемпионата мира по плаванию и III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года.

"На чемпионате мира золото завоевали Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Обращаю особое внимание на III Всероссийскую летную Спартакиаду инвалидов. Ее статус очень высок, она проходит раз в четыре года и каждый раз демонстрирует уникальные возможности призеров. В этот раз Челябинскую область представляла команда из 37 спортсменов. В напряженной борьбе они завоевали третье место в общекомандном зачете. Видя все 49 завоеванных вами медалей, золото чемпионата в Лондоне, еще раз убеждаюсь, что все вы, дорогие друзья, люди с особыми возможностями", - сказал Текслер.

Губернатор добавил, что во всех регионах, чьи команды вошли в лидерскую пятерку, действуют региональные Центры спортивной подготовки. "Мы создаем такой центр на Южном Урале с 1 января 2020 года, и я убежден, что внимание к паралимпийским видам спорта и помощь спортсменам будут на новом, более высоком уровне", – подчеркнул он.

На Южном Урале активно развивается адаптивный спорт по четырем видам, включающим в себя 30 дисциплин, регулярно проходят областные соревнования. В список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта входят 50 южноуральцев в основной состав и 36 – в резервный.

Чемпионат мира по плаванию лиц с ПОДА и лиц с интеллектуальными нарушениями состоялся в Лондоне (Великобритания) с 9 по 15 сентября. Участие в чемпионате мира приняли более 600 пловцов из 60 стран мира. В сборной России Челябинскую область представляли Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Дмитрий завоевал на чемпионате мира золото (100 м брасс) и бронзу (микст 4х50 м, эстафета, вольный стиль). Валерия выиграла три золотые медали (200 м вольный стиль, 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание), две серебряные медали (100 м кроль на спине, микст 4х100 м, эстафета, вольный стиль) и бронзовую на дистанции 100 м брассом.

Третья Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2019 года прошла в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) с 13 по 20 июля. В ней принимали участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, с нарушением слуха и зрения из 65 регионов РФ. Челябинскую область на Спартакиаде представляли 37 спортсменов из Кусы, Снежинска, Магнитогорска, Златоуста, Каслей, Троицка, Челябинска, Озерска и Кунашакского муниципального района, которые соревновались в четырех дисциплинах адаптивного спорта: легкая атлетика, плавание, бочча, настольный теннис. По итогам Спартакиады в общекомандном зачете сборная Челябинской области завоевала третье место, завоевав 49 медалей (19 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых), уступив лишь командам Москвы и Свердловской области.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что необходимо создать равные возможности для занятия спортом для всех групп населения.

"Надо приблизить места занятия спортом для тех, кто живет в отдалении. С инвалидами ситуация такая, что они рассеяны среди населения, им заняться спортом, которым занимаются здоровые люди, не всегда получается. Это прежде всего проблема создания транспортной структуры, чтобы им было сподручно и удобно воспользоваться этой структурой, приехать в то место, иногда не очень близкое", - заявил он на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, который прошел в Нижнем Новгороде.

В поздравлении в связи с 20-летием образования Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в начале октября президент РФ Владимир Путин отметил талант и мужество российских параспортсменов, их вдохновляющие успехи в разных спортивных дисциплинах и блестящие выступления на авторитетных международных соревнованиях, прежде всего на Паралимпийских играх. Глава государства добавил, что атлеты "своими победами и достижениями прокладывают дорогу другим, дарят им надежду, помогают сделать выбор в пользу спорта и активного образа жизни".

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата была учреждена в 1999 году. В настоящее время федерацию возглавляет пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин.