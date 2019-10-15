Москва, 15 октября. Лучшие работы II Конкурса фотографий ТЭК были представлены на выставке в рамках ПМГФ-2019 (X Петербургский международный газовый форум). Конкурс проводится Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации с целью демонстрации современного состояния и развития ТЭК через искусство фотографии.

В 2019 году на отборочном этапе в адрес организаторов поступило более 2000 работ от 725 авторов (правообладателей) фотографий более чем из 100 компаний топливно-энергетического комплекса России. Среди участников конкурса не только специалисты отраслевых предприятий, но и школьники, для которых проводится специальная номинация "Юные таланты".

На выставке было представлено более 100 работ финалистов и победителей конкурсов 2018-2019 годов. Победители и призеры номинаций конкурса 2019 года, а также итоги открытого голосования на специальный приз зрительских симпатий будут определены на заседании конкурсной комиссии под председательством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака.

Подробнее: www.photo-tek.ru.

Возрастная категория 0+.