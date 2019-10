Форум The Best Luxury Stores пройдет 13 ноября в Москве

Москва, 15 октября. В отеле премиум класса Hyatt Regency Moscow 13 ноября пройдет ежегодный бизнес-форум The Best Luxury Stores - крупнейшая образовательная конференция для владельцев бизнеса в сфере моды и люкса.

Ежегодно на форуме выступают основатели и топ-менеджеры fashion-компаний, бизнес-тренеры, коучи и практики рынка - люди, которые закладывают фундамент индустрии, формируют тренды и первыми вводят инновации в развитие бизнеса.

В этом году форум откроет один из самых известных маркетологов России, спикер, автор и издатель Игорь Манн. Он выступит с семинаром, на котором расскажет о позиционировании компании: "Почему вы? Как правильно отвечать на самый главный вопрос в бизнесе".

На форуме также выступят:

- Айсель Трудел, соосновательница концепт-стора Aizel и интернет-магазина Aizel.ru;

- Светлана Бондарчук, главный редактор журнала HELLO!;

- Алена Ахмадуллина, основательница и креативный директор брендов Alena Akhmadullina и Akhmadullina Dreams;

- Стелла Аминова, владелица бутика Five Kids и основательница бренда Mum of Six;

- Элина Халими, международный fashion-консультант;

- Екатерина Одинцова, телеведущая, основательница и руководитель агентства PR TREND;

- Родион Мамонтов, основатель и идеолог сети концепт-сторов LeForm;

- Оксана Бондаренко, основательница профессионального шоурума Ли-Лу;

- Евгения Линович, основательница бренда Masterpeace;

- Алексей Баженов, основатель be-in.ru и beinopen;

- Мюриэль Пьязэ, эксперт в продвижении и развитии брендов на международных рынках (Jean-Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, Atsuro Tayama, Torrente Haute Couture).

Темы лекций и дискуссий:

- Запросы клиентов настоящего и будущего: как идти в ногу с тенденциями рынка;

- Новая волна российских дизайнеров или что будет с вашим магазином через пять лет;

- Личный бренд руководителя модного бизнеса;

- Практикум по продвижению fashion-аккаунта в Instagram: что работает, а что спускает ваши бюджеты;

- Построение команды продаж, которая перевыполняет планы;

- Бренд, ориентированный на оптовые продажи: продукт, процессы, продвижение;

- Как успешно продаваться в ритейле: советы дизайнерам от ведущих экспертов по российской моде;

- Ожидания клиентов в люксе. Успешные стратегии бутика;

- Трансформация люксовых брендов в эпоху перенасыщения рынка.

Полная программа форума и регистрация по ссылке: event.buyersunion.ru .

Возрастная категория 16+.