Стратегию развития электронной промышленности обсудят в рамках СМЭФ-2019

Брянск, 15 октября. В рамках VIII Славянского международного экономического форума 18 октября пройдет отраслевая дискуссия "Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы до 2030 года". Заседание проходит при содействии департамента электронной промышленности Минпромторга России и Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.

Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года ставит перед отраслью амбициозные задачи по освоению гражданских рынков. Основой дальнейшего развития индустрии станет импортозамещение в стратегически важных для страны сферах. И прежде всего, это транспорт, где остро стоит вопрос перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы.

Транспортная система страны активно развивается и становится драйвером развития многих отраслей промышленности, в том числе и электронной промышленности, формируя спрос и оживляя рынки. Транспорт – стратегически важный национальный ресурс, и к нему предъявляются повышенные требования к обеспечению безопасности, важной частью которой является защита от киберугроз. Импортозамещение в цифровых технологиях на транспорте стало актуальной задачей. В связи с этим российская электронная промышленность может и должна играть значимую роль в обновлении транспортной системы.

В формате дискуссии с участием представителей всех заинтересованных сторон будут обсуждаться следующие вопросы:

- Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года. Задачи и возможности предприятий регионов Центральной России в данной стратегии;

- Транспортная инфраструктура и железнодорожное приборостроение в стратегии РЭП;

- Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы России.

Модератором дискуссии выступит исполнительный директор Ассоциации "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности", член Экспертного совета по проведению научно-технической оценки комплексных проектов и контролю их реализации Вера Смирнова.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 16 октября 2019 года.

Возрастная категория 16+.