Ольга Ярилова поблагодарила Сергея Левченко за внимание к вопросам культуры

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Сегодня в правительстве Иркутской области состоялась встреча заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, губернатора Приангарья Сергея Левченко и министра культуры и архивов региона Ольги Стасюлевич.

Ольга Ярилова находится в Иркутской области с рабочим визитом, цель которого – оценить, как идет восстановление объектов культуры в районах, попавших в зону паводка летом этого года. Замминистра культуры РФ входит в состав Правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением. Накануне Ольга Ярилова и Ольга Стасюлевич побывали в Нижнеудинске, где посетили объекты культуры, которые уже ремонтируются.

"Работы идут полным ходом, готовность объектов достаточно высокая. Я хочу поблагодарить вас за внимание к вопросам культуры. Очень правильно, что учреждения культуры восстанавливаются одновременно с другой инфраструктурой, а не в последнюю очередь", - сказала Ольга Ярилова, обращаясь к Сергею Левченко.

Губернатор отметил, что во время наводнения всего пострадало 28 учреждений культуры в нескольких муниципальных образованиях области. Капитальный ремонт в этом и следующем годах будет проведен в 20 зданиях, а восемь объектов начнут строить в 2020 году.

Ольга Ярилова особо оценила помощь работников культуры во время чрезвычайной ситуации. Они участвовали в ликвидации последствий стихии и взяли на себя большой объем работы по консультированию людей, попавших в беду.

Еще одной темой встречи стала реализация в Приангарье национального проекта "Культура". Было отмечено, что регион в этом вопросе входит в число лидеров.

"Мы значительно увеличили темпы строительства объектов культуры. В этом году их возводится, реконструируется и ремонтируется 46. Три дома культуры строятся в рамках нацпроекта, появляются современные кинозалы, библиотеки и многое другое", - сказал Сергей Левченко.

Сегодня заместитель министра культуры РФ и министр культуры и архивов Иркутской области посетят строительную площадку одного из домов культуры, который возводится в рамках национального проекта в селе Майск Осинского района. Там же пройдет рабочее совещание с представителями муниципалитетов, где также строятся ДК по напроекту.

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич рассказала о развитии сферы культуры в регионе. Например, идет подготовка к строительству концертного зала и ремонту здания Театра юного зрителя в Иркутске. Кроме того, участники встречи обсудили идею открытия в Приангарье филиала Московской консерватории.