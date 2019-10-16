На форуме Россия – Африка обсудят вопросы экономического суверенитета африканских стран

Москва, 16 октября. В рамках Экономического форума Россия – Африка 23 октября в ходе деловой программы состоится панельная дискуссия "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения".

Для решения задач развития и удовлетворения нужд населения страны Африки вынуждены прибегать к внешнему финансированию. Однако его основные источники – кредиты международных финансовых институтов и прямые займы – увязываются кредиторами с выполнением кабальных социально-экономических и политических требований, ограничивающих суверенитет африканских стран. Соответственно, и реальный достигаемый эффект, в отличие от декларируемых целей, может оказаться обратным и приводит к недоиспользованию потенциала экономического роста, ухудшению качества этого роста, ограничению возможностей использования других источников финансирования и, в конечном итоге, ограничению суверенитета.

Суверенные облигации и иные заимствования на рынках капитала составляют лишь малую долю африканского долга, а некоторые страны континента до сих пор лишены и этого источника финансирования.

В чем причина сложившейся ситуации? Какова реальная стоимость "льготного финансирования" МВФ и Всемирного банка? Почему транснациональные компании, добывающие полезные ископаемые в Африке, привлекают капитал на значительно более выгодных условиях, чем страны, на территории которых эти природные богатства находятся? Какие последствия ожидают африканские государства в случае продолжения использования текущей экономической модели? На эти вопросы попробуют ответить участники панельной дискуссии "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения".

На сессии выступят как африканские, так и российские эксперты: заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, председатель наблюдательного совета Международного Агентства Суверенного Развития (IASD) Константин Малофеев, заведующий Центром глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Леонид Фитуни, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, основатель Africa Development Solutions Самба Батили, сооснователь New African Capital Partners Пауло Гомес, президент и CEO Africa Finance Corporation Самайла Зубайру. Они обсудят актуальные подходы к оценке заемного потенциала африканских государств и предложат рецепт восстановления экономического суверенитета и ускорения развития стран Африки.

"Настоящий суверенитет начинается с суверенитета экономического. А сегодня многие заимствования африканскими странами делаются на невыгодных условиях, к тому же для десятков стран тем или иным способом ограничен доступ к рынкам капитала. Между тем спрос на финансовые инструменты африканских стран со стороны международных инвесторов очень большой", – говорит Константин Малофеев. По оценкам Международного агентства суверенного развития, неиспользованный заемный потенциал африканских стран превышает $100 млрд, а более $200 млрд существующего долга может быть рефинансировано на менее тяжелых условиях.

Тема привлечения инвестиций при условии сохранения суверенитета актуальна не только для жителей африканских стран, но и для всех, кто сегодня присматривается к африканским рынкам. По мнению экспертов, вложения в экономику стран этого региона могут быть интересны и российским компаниям. "Во времена СССР с Африкой были наработаны очень прочные связи. И несмотря на то, что в 1990-х годах наше плотное сотрудничество было прервано, сегодня можно говорить об определенном подъеме отношений. Интерес к инвестициям в этот регион все больше проявляет и российский частный бизнес, несмотря на существующие риски, – рассуждает Леонид Фитуни. – Ведь норма прибыли на вложенный капитал в странах Африки, при прочих равных условиях, одна из самых высоких в мире".

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23-24 октября в Сочи на площадке парка науки и искусства "Сириус" . Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке.

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