Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На форуме Россия – Африка обсудят вопросы экономического суверенитета африканских стран

Данная тема будет поднята в рамках панельной дискуссии "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения"
Описание
© Росконгресс

Москва, 16 октября. В рамках Экономического форума Россия – Африка 23 октября в ходе деловой программы состоится панельная дискуссия "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения".

Для решения задач развития и удовлетворения нужд населения страны Африки вынуждены прибегать к внешнему финансированию. Однако его основные источники – кредиты международных финансовых институтов и прямые займы – увязываются кредиторами с выполнением кабальных социально-экономических и политических требований, ограничивающих суверенитет африканских стран. Соответственно, и реальный достигаемый эффект, в отличие от декларируемых целей, может оказаться обратным и приводит к недоиспользованию потенциала экономического роста, ухудшению качества этого роста, ограничению возможностей использования других источников финансирования и, в конечном итоге, ограничению суверенитета.

Суверенные облигации и иные заимствования на рынках капитала составляют лишь малую долю африканского долга, а некоторые страны континента до сих пор лишены и этого источника финансирования.

В чем причина сложившейся ситуации? Какова реальная стоимость "льготного финансирования" МВФ и Всемирного банка? Почему транснациональные компании, добывающие полезные ископаемые в Африке, привлекают капитал на значительно более выгодных условиях, чем страны, на территории которых эти природные богатства находятся? Какие последствия ожидают африканские государства в случае продолжения использования текущей экономической модели? На эти вопросы попробуют ответить участники панельной дискуссии "Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения".

На сессии выступят как африканские, так и российские эксперты: заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, председатель наблюдательного совета Международного Агентства Суверенного Развития (IASD) Константин Малофеев, заведующий Центром глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Леонид Фитуни, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, основатель Africa Development Solutions Самба Батили, сооснователь New African Capital Partners Пауло Гомес, президент и CEO Africa Finance Corporation Самайла Зубайру. Они обсудят актуальные подходы к оценке заемного потенциала африканских государств и предложат рецепт восстановления экономического суверенитета и ускорения развития стран Африки.

"Настоящий суверенитет начинается с суверенитета экономического. А сегодня многие заимствования африканскими странами делаются на невыгодных условиях, к тому же для десятков стран тем или иным способом ограничен доступ к рынкам капитала. Между тем спрос на финансовые инструменты африканских стран со стороны международных инвесторов очень большой", – говорит Константин Малофеев. По оценкам Международного агентства суверенного развития, неиспользованный заемный потенциал африканских стран превышает $100 млрд, а более $200 млрд существующего долга может быть рефинансировано на менее тяжелых условиях.

Тема привлечения инвестиций при условии сохранения суверенитета актуальна не только для жителей африканских стран, но и для всех, кто сегодня присматривается к африканским рынкам. По мнению экспертов, вложения в экономику стран этого региона могут быть интересны и российским компаниям. "Во времена СССР с Африкой были наработаны очень прочные связи. И несмотря на то, что в 1990-х годах наше плотное сотрудничество было прервано, сегодня можно говорить об определенном подъеме отношений. Интерес к инвестициям в этот регион все больше проявляет и российский частный бизнес, несмотря на существующие риски, – рассуждает Леонид Фитуни. – Ведь норма прибыли на вложенный капитал в странах Африки, при прочих равных условиях, одна из самых высоких в мире".

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23-24 октября в Сочи на площадке парка науки и искусства "Сириус". Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке

Возрастная категория 6+. 

Реклама на ТАСС
X Международный Славянский литературный форум "Золотой Витязь" проходит в Пятигорске
На закрытии форума будут вручены призы в семи номинациях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС