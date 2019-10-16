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Труженику тыла из поселка Аршан Марии Терентьевой вручен сертификат на приобретение жилья

Дом ветерана труда пострадал во время наводнения и непригоден для проживания

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. ​​​​Труженику тыла из поселка Аршан Тулунского района 91-летней Марии Терентьевой вручен сертификат на приобретение жилья.

Дом ветерана труда находится в территории, где произошло наводнение. В доме Марии Спиридоновны было подтоплено подполье и частично подмыт фундамент. После первого комиссионного обследования жилого помещения было принято решение о проведении капитального ремонта. Затем было проведено повторное инструментальное обследование, по результатам которого принято решение о признании дома непригодным для проживания. В процессе оформления документов выяснилось, что дом не находится в собственности. Тем не менее, Марии Спиридоновне была оказана всесторонняя поддержка, и 14 октября ей выписано свидетельство на социальную выплату для приобретения жилого помещения площадью 42 кв. м на сумму почти 1,9 млн рублей.

Мария Спиридоновна поблагодарила за неравнодушное отношение к ее беде губернатора региона Сергея Левченко, сотрудников соцзащиты, представителей Общероссийского народного фронта. Она рассказала, что планирует переехать в благоустроенную квартиру, а этот дом с участком останутся в качестве дачи.

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