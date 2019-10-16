Дмитрий Медведев торжественно открыл Новосибирский укрупненный центр Единой системы ОрВД

Москва, 16 октября. /ТАСС/. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") сообщает, что 16 октября состоялось торжественное открытие Новосибирского укрупненного центра Единой системы ОрВД.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, находясь во введенном в эксплуатацию в конце прошлого года Екатеринбургском укрупненном центре ЕС ОрВД (г. Екатеринбург) в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова, министра транспорта Евгения Дитриха, руководителя Росавиации Александра Нерадько, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игоря Моисеенко, заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова и других официальных лиц, посредством телемоста отдал команду на передачу управления воздушным движением из ряда сибирских районный центров УВД в Новосибирский укрупненный центр ЕС ОрВД (г. Новосибирск). В Новосибирске команда председателя правительства была принята директором филиала "Аэронавигация Западной Сибири" Евгением Оспищевым, который подтвердил переход к работе из нового Центра. В торжественном мероприятии в административном центре Сибирского федерального округа также принял участие первый заместитель генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Владимир Гульченко. Таким образом, реконструкция технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупненного центра (УЦ) успешно завершены. Общая стоимость проекта составила около 1,16 млрд рублей.

Реконструированное технологическое здание Новосибирского УЦ соответствует всем требованиям законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации и оснащено самой современной отечественной автоматизированной системой организации воздушного движения (АС ОрВД). Предварительно были успешно проведены автономные и приемо-сдаточные испытания технологического оборудования АС ОрВД Новосибирского центра, в состав которой входят комплекс средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) "Альфа-5", комплекс документирования и воспроизведения информации (КДВИ) на базе магнитофона "Гранит", комплекс средств единого времени (КСЕВ) на базе СТВ "Метроном", комплекс пультового оборудования на базе универсальных пультов серии "Пульт-А", система коммутации речевой связи (СКРС) "Мегафон", средства обеспечения бесперебойного питания.

Смонтированная в Новосибирском УЦ ЕС ОрВД (филиал "Аэронавигация Западной Сибири") автоматизированная система организации воздушного движения (АС ОрВД) разработана и произведена в России. Проект ее создания реализован российскими поставщиками и изготовителями оборудования под эгидой генерального подрядчика – АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Новая АС ОрВД построена на базе обновленной версии Комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) "Альфа-5" разработки ООО "Фирма "Новые информационные технологии в авиации" ("НИТА"), соответствующего высшему уровню автоматизации по международной классификации.

Новая система обеспечивает информационное взаимодействие с комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) Главного центра ЕС ОрВД, смежными зональными центрами, средствами автоматизации планирования использования воздушного пространства (ПИВП) и управления воздушным движением (УВД), а также с техническими средствами гражданских аэропортов и аэродромов государственной авиации. На основании заключения Сибирского управления Ростехнадзора 21 августа 2019 года Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Новосибирского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения.

После завершения эксплуатационных испытаний АС ОрВД 12 сентября 2019 года в 03:00 UTC (06:00 мск и 10:00 по местному времени) филиал "Аэронавигация Западной Сибири" осуществил переход к выполнению функций планирования использования воздушного пространства и обслуживания воздушного движения в границах Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД РФ с использованием новой автоматизированной системы организации воздушного движения (АС ОрВД) "Альфа-5".

Из Новосибирского укрупненного центра филиалом "Аэронавигация Западной Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" предоставляется аэронавигационное обслуживание над воздушным пространством территорий шести субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Зона ответственности также граничит с воздушным пространством Казахстана, Китая и Монголии. Общая площадь зоны ответственности около 1 млн кв. км на высотах от 0 до 20 000 м, где проходят три кроссполярных маршрута, два трансазиатских маршрута и один транссибирский маршрут. В воздушном пространстве Новосибирского укрупненного центра находятся 78 участков международных трасс, семь участков трасс федерального значения и 11 маршрутов зональной навигации, общей протяженностью более 55 000 км.

АС ОрВД Новосибирского укрупненного центра обеспечивает обработку полетной информации от 27 радиолокаторов, девяти автоматических радиопеленгаторов, 90 командных радиостанций, сети связи ВЧ-диапазона, метеорологических и аэронавигационных систем и многопозиционной системы наблюдения (МПСН) "Альманах".

За последние годы в зоне ответственности филиала "Аэронавигация Западной Сибири" ГК ОрВД увеличилась интенсивность воздушного движения. Общее количество обслуженных воздушных судов за 2018 год составило 658 019, что в сравнении с 2017 годом увеличилось на 8% и 2016 годом на 18,4%. "Показатели интенсивности воздушного движения продолжают расти, и, в связи с этим, ввод в эксплуатацию Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД был необходимым и своевременным", - сообщил ТАСС генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. По его словам, в следующем году планируется ввод в эксплуатацию Якутского укрупненного центра, а в 2021 году укрупненный центр будет введен в Санкт-Петербурге.