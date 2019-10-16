Москва, 16 октября. Всероссийский театральный марафон достиг Северо-Западного федерального округа. Торжественная церемония передачи Символа прошла в Академическом театре драмы им. Савина в Сыктывкаре.



Глава Республики Коми Сергей Гапликов: "Республике Коми выпала огромная честь принимать первой в Северо-Западном федеральном округе Всероссийский театральный марафон. Я благодарю гостей, приехавших на открытие Театрального марафона, творческие коллективы - участников III Северного театрального фестиваля, которые радовали сыктывкарскую публику своими спектаклями в течение двух недель. Спасибо за ваше рвение, талант и искусство, которым вы живете и радуете нас".



Символ театрального марафона глава Республики принял от полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана. Произведение Экзюпери "Маленький Принц" стало основой театрализованного пролога, показанного на сцене театра им. Савина. Режиссер постановки Вячеслав Стародубцев отметил: "Театральный марафон - это своеобразное путешествие по регионам нашей страны. "Маленький принц" - путешествие по планетам, а ведь каждый театральный жанр - это своеобразная удивительная планета. Отсюда и главная тема пролога - путешествие Маленького принца".



В канву знаменитого творения Экзюпери Стародубцев вписал выступления лучших коллективов и артистов Коми. Этническое действо с шаманами от "Асья Кыа" (национальный ансамбль песни и танца), хореографическая композиция на музыку С. Барбера Театра оперы и балета, песня Герцмана, композитора Республики Коми в исполнении солистки Большого театра Ольги Селиверстовой (уроженки г. Ухты, Коми), хип-хоп сет от чемпионов мира United beat из Ухты слились в единую драматургическую линию. Яркие световые 3D видеопроекции задавали общий тон пролога - фантастическое путешествие в красках северного сияния.



Сам хозяин праздничного действа - театр драмы им. Савина - представил на суд зрителя сказку-притчу "Синяя птица" по Метерлинку.



Дмитрий Родионов, директор Театрального музея им. Бахрушина, едет с марафоном, начиная с Владивостока: "Театральный марафон показывает нам потрясающую плеяду талантливейших коллективов по всей стране: и молодых, и метров, это все в едином энергетическом бурлении происходит во всей стране. Здесь в Коми очень хорошая театральная традиция, линия традиции очень важна сегодня".



Дмитрий Родионов в этот же день,15 октября, в Сыктывкаре открыл выставку, посвященную Воркутинскому музыкально-драматическому театру, "этой драматической истории, блестящей плеяде актеров, которые в самое тяжелое время в жизни страны сохраняли для зрителя свет искусства". Уже вошедшую в историю рекордов передвижную выставку музея, посвященную истокам русского театра, он передал в дар Сыктывкару.



Кроме торжественной церемонии, по всему городу прошли профессиональные мероприятия марафона. Народный артист СССР Михаил Лавровский дал мастер-класс солистам Театра оперы и балета Республики Коми, солистка Большого театра Ольга Селиверстова не только выступила на церемонии, но и провела в колледже искусств мастер-класс по оперному вокалу. Инклюзивный мастер-класс организовала режиссер и преподаватель ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Яна Савченко. Доцент ГИТИСа Юлия Большакова провела семинар "Молодежь и культура. Вызовы времени и перспективы "самоорганизации" культурных проектов". В местном университете актер и режиссер Даниил Иванов передавал практики по актерскому мастерству.



Всероссийский театральный марафон продолжается. В столице Коми пройдут гастроли Русского театра из Махачкалы, а уже 17 октября Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми привезет Символ марафона в Нарьян-Мар, передав гастрольную эстафету Ненецкому автономному округу.

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