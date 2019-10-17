Москва, 17 октября. В Москве состоялось заседание экспертного совета руководителей представительств российских регионов. Участники встречи обсудили наиболее эффективные практики, направленные на повышение производительности труда. Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс.

"Росконгресс выстраивает систему коммуникационных площадок. Поэтому все предложения и замечания экспертного совета регионов мы будем учитывать при подготовке программ предстоящих мероприятий фонда. Подобные рабочие группы для обсуждения ключевых вопросов будут проходить в нашей организации регулярно", – обратился к представителям регионов председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Петр Засельский рассказал об основных направлениях и уровнях реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости": "В качестве инструментов по стимулированию трудовых показателей в регионах используются практики налогового вычета, кредитование малого и среднего бизнеса, рейтингование предприятий, программы обучения. Всероссийский ежегодный форум “Производительность 360” в Нижнем Новгороде, Международный форум по производительности (International Productivity Forum), платформа "Производительность.рф" – все это направлено на информирование предприятий и реальный обмен опытом. В связи с этим встречи совета руководителей представительств регионов – важная инициатива, направленная на формирование прочных горизонтальных связей, создание экспертного сообщества по решению сложных задач".

О принципах работы Федерального центра компетенций с региональными предприятиями рассказал руководитель проектного офиса Алексей Байшев. Особое внимание он уделил поддержке ФЦК компаний-участников национального проекта, а также формированию плана целевых показателей.

Участники встречи обсудили эффективные практики, которые можно тиражировать в регионах России. К ним можно отнести применение инвестиционного налогового вычета, а также использование опыта лидера производства в Удмуртской Республике. Создание пула предприятий-лидеров и перекрестное обучение применялось для повышения трудовых показателей в Тульской области. О создании эталонного предприятия вместе с ФЦК на примере Сибирского завода металлических конструкций в Кемерове рассказал генеральный директор компании Егор Сычев.

Экспертный совет руководителей представительств российских регионов создан по инициативе Фонда Росконгресс. В состав Экспертной группы входят главы представительств регионов Российской Федерации в Москве. Заседания Группы посвящены основным вопросам федеральной и региональной повестки, обсуждению реальных "историй успеха", тиражированию успешных практик в рамках реализации национальных проектов.

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