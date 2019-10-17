В Москве прошла VII Национальная конференция "Общество для всех возрастов"

Москва, 17 октября. В Цифровом деловом пространстве в Москве состоялась VII Национальная конференция "Общество для всех возрастов" в партнерстве с форумом "Россия – территория заботы". Представители органов государственной власти России и зарубежных стран, научного и экспертного сообществ обсудили вызовы, стоящие перед государством и обществом в связи с увеличением продолжительности жизни, передовые российские и зарубежные практики создания условий для достойной жизни людей всех возрастов. В мероприятии приняли участие 1500 гостей со всей России, международные эксперты из США, Бельгии, Германии, Австрии и других стран.

В пленарной открывающей сессии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Светлана Петрова; председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов; вице премьер-министр, министр здравоохранения и социального обеспечения, регионального развития и ЖКХ Восточной Бельгии Антониос Антониадис; заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Эльмира Вергазова; проректор НИУ ВШЭ, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова; руководитель социальных проектов Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк.

Участники обсудили вопросы организации поддержки и ухода за старшим поколением в условиях увеличения средней продолжительности жизни и возрастающей нагрузки на социальную защиту. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Светлана Петрова отметила: "Сегодня действительно очень важно показать во всех сферах объединение, межведомственное и межсекторальное взаимодействие – не только между уровнями власти, но среди людей, среди поколений, среди различных структур". Замглавы Минтруда подчеркнула, что вся совместная работа направлена на то, чтобы улучшить качество жизни каждого человека.

Председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов привел статистические данные по демографии в России. "По данным мирового банка и Росстата, в РФ в 2017 году доля граждан старше 65-летнего возраста составляла 14,2%. К 2050 году их доля возрастет до 24,3%. Это значит, что в медицине, социальном обеспечении, страховании, на рынке труда и в обществе надо говорить о том, как мы будет действовать в отношении этих людей, – подчеркнул Антон Дроздов. – Мы прикладываем много усилий, в том числе в рамках национальных проектов. Предусматривается постоянный неуклонный рост пенсий. Мы стремимся к тому, чтобы пенсией было обеспечено не менее 40% заработка".

Заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения России Эльмира Вергазова рассказала о задачах, которые повышение продолжительности жизни ставит перед системой здравоохранения. "К 2024 году стоит задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году мы должны вступить в клуб 80+, – подчеркнула Эльмира Вергазова. – Сейчас мы активно работаем над развитием системы здравоохранения. И если в 2017 году в российских медицинских организациях работали всего 200 гериатров, то сегодня трудится уже 818 врачей, а в 2024 году их будет почти 2000. Количество гериатрических центров возросло с трех до 38".

Вице-премьер-министр, министр здравоохранения и социального обеспечения, регионального развития и ЖКХ Восточной Бельгии Антониос Антониадис рассказал российским коллегам о бельгийском опыте работы с пожилыми людьми и созданной системе долговременного ухода. "Мы слишком сильно заняты какими-то клише, когда говорим о пенсионерах. Нужно организовать жизнь людей постарше как на государственном уровне, так и в рамках локальных сообществ. Государство может финансировать часть фондов, но важно, чтобы люди в обществе были тоже готовы проявлять активность и брать на себя организацию этих процессов".

Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк отметила, что для обеспечения достойного уровня жизни зрелого человека необходимо создание комплексной системы заботы, включающей формальный и неформальный компоненты, предоставляемые разными типами организаций. "Если мы хотим реально повысить продолжительность и качество жизни старшего поколения, надо научиться поддерживать многообразие частных инициатив: ТОСы, которые объединяют по интересам людей, вышедших на пенсию, НКО, которые обучают правильному уходу за пожилыми родственниками, больницы, которые начинают развивать медицинский патронаж", – отметила Франк. Важной частью этой комплексной системы являются НКО, реализующие или поддерживающие инициативы для старшего поколения. По словам Ксении Франк, количество людей и организаций, готовых работать в этом направлении, значительное: Фонд Тимченко поддержал более 1500 проектов в рамках конкурса "Активное поколение". Чтобы эти инициативы были устойчивыми, по ее мнению, их надо увидеть, координировать, включать в работу системы и поддерживать. "Местные администрации, которые осознают ценность таких инициатив, находят способ их поддержать", – подчеркнула Ксения Франк.

В рамках конференции эксперты обсудили концепцию активного долголетия в России, разработанную рабочей группой Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Член рабочей группы, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова отметила, что цель политики – качество жизни на всем ее протяжении всех групп населения и адаптация общества к демографическим изменениям. Для этого предлагается сфокусироваться на трех приоритетах в отношении старшего поколения: здоровье, обеспеченная и достойная жизни, активность и участие в жизни общества. "Мы бы хотели, чтобы благодаря этому документу появилось пособие для регионов, чтобы те могли реализовывать политику у себя", – отметила Мария Морозова. Для измерения динамики показателей качества жизни были разработаны Индексы активного долголетия, коррелирующие с международными индексами. Пилотный замер показал, что люди в России старше 55 лет на 17% меньше реализуют свой потенциал, чем в Европе в целом, и на 31% меньше, чем в Швейцарии, демонстрирующей лучшие показатели.

Эксперты подчеркнули, что в обеспечении качества жизни и продолжительности ее активного периода очень значимую роль играет инициатива самого зрелого человека и поддержка обществом его активности. "Реальная проблема – не старость, а преждевременное старение. Многие пенсионеры не могут реализовать в полной мере свой потенциал. Если бы могли – это бы помогло и им, и обществу", – отметила Татьяна Акимова, исполнительный директор Регионального благотворительного фонда "Самарская губерния", руководитель альянса "Серебряный возраст". "Наша стратегия – вовлечь самих пожилых людей, местные сообщества и эффективные НКО в систему изменения качества жизни пожилых людей. Один старший лидер или одна НКО вовлекают в проект в среднем 110 пенсионеров", - добавила она.

Практическое подтверждение этой стратегии продемонстрировали представители старшего поколения – лидеры проектов для зрелых людей. В их число вошли и победители конкурса "Активное поколение" Фонда Тимченко. В рамках сессии "Активное поколение: реальные решения" основатели проектов представили свои инициативы и обсудили личный, общественный и государственный потенциал, который несет в себе социальная и предпринимательская активность в зрелом возрасте. "Изменения, которые могут помочь государству меняться, инициированы конкретными людьми", – отметила Дарья Буянова, директор по фандрайзингу благотворительного фонда "Добрый город Петербург", директор МФЦК "Социальные инновации". "В 54 года я начала дело своей жизни. И оно принесло мне подлинное счастье!" – сказала Елена Воронцова, председатель правления Ассоциации "Санкт-Петербургская Мода 50+".

Одним из системных решений по обеспечению достойного качества жизни старшего поколения в условиях возрастающей нагрузки на социальные системы государства, которые выделили эксперты, стало развитие практик неформальной заботы – через вовлечение ближайшего окружение и местных сообществ.

Аналитик Европейского центра социальной политики и исследований в области социального обеспечения Рахель Кахлерт отметила, что, согласно исследованиям, пожилые люди живут дольше дома, в своей среде. Обеспеченный неформальный уход и внимание семьи помогают отодвинуть на долгие годы специализированный уход в доме престарелых или медицинских учреждениях. Уход с помощью сообществ обеспечивает старшему поколению более высокое качество жизни и ощущение лучшего самочувствия. Рахель Кахлерт рассказала о зарубежных практиках организации неформальной заботы. В Словении официальные представители патронажных служб, неофициальные опекуны и добровольцы объединены в интегрированную сеть услуг по уходу. Организована служба одного окна. Пожилой человек обращается за помощью к одному человеку, и происходит оценка, какая помощь и кем может быть оказана.

Как отметили участники сессии "Большой потенциал местных сообществ: семья, соседи, дом", для того, чтобы создать системное, эффективно работающее решение, нужно обучать новым компетенциям детей, врачей, учителей, создавая образовательно-обучающий контент, и объединять государство, местные сообщества, НКО и пожилых людей, развивая сотрудничество в рамках организации долгосрочного ухода.

Развитие системы долговременного ухода стало еще одной темой, вызвавшей большой интерес участников. Руководитель, основатель и директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина рассказала о проекте развития системы долговременного ухода, который стартовал в 2018 году. С 2019 года по результатам первого года пилота проект был включен в национальный проект "Демография". "Благодаря тому, что регионы стали применять подходы СДУ, удалось подсчитать, сколько людей нуждаются в ежедневном уходе, в еженедельном, сколько – вообще не нуждаются, но им одиноко. Регионы пересмотрели перечень услуг, он стал шире. Также повысились стандарты услуг. Запускаются центры дневного пребывания, которых до этого не было в стране. Проводится обучение для тренеров по уходу, старших, стационарных работников, нянечек и санитарок. Двигаясь в этом направлении, мы обязательно придем к правильным показателям: продолжительность жизни, увеличение охвата населения социальным обслуживанием, рост образовательного уровня, рост качества ухода", – рассказала Елизавета Олескина.

Евгений Якушев, генеральный директор компании "Пенсионные и Актуарные Консультации", подчеркнул, что реальная потребность в уходе в России гораздо выше, чем количество граждан, имеющих право на социальной обслуживание, – это в будущем приведет к прогнозируемому дефициту инфраструктуры ухода. На создание новой, отвечающей потребностям растущей доли пожилых людей инфраструктуры, по его оценке, нужно 600-9000 млрд рублей. Для решения задачи по обеспечению уходом всех нуждающихся, по мнению Якушева, государство должно перейти от роли заказчика и исполнителя социального заказа к роли заказчика и контролера качества и соблюдения стандартов, отдав функции по созданию инфраструктуры и оказанию социальных услуг частным организациям-операторам.

В рамках конференции состоялось обсуждение рынка труда и занятости старшего поколения. Среди устойчивых тенденций, влияющих на рынок труда, отмечены сокращение количества вакансий в традиционных отраслях связанных с массовой занятостью, снижение спроса на рабочую силу со стороны крупных и средних предприятий, рост неформальной занятости, формирование основных запросов на рабочую силу в высокотехнологических отраслях. Основной мотивацией продолжать работать на пенсии являются деньги, следующее по значимости – нежелание выпадать из привычного социального окружения, желание сохранить статус в обществе. Сразу несколько экспертов отметили растущий у старшего поколения интерес к предпринимательской деятельности и увеличение числа людей, которые попробовали себя в ней, а также увеличение социальных проектов, поддерживающих предпринимательство зрелых людей.

Поднимались проблемы социального бизнеса, стоимости и рентабельности социальных сервисов. Основной мыслью, объединившей почти всех спикеров, была необходимость взаимопроникновения государства и бизнеса, диалога всех участников социальных проектов и сегмента в целом.

В рамках "Общества для всех возрастов" прошли медицинские сессии, на которых авторитетные эксперты делились новейшими достижениями и открытиями в области работы с людьми старшего возраста и улучшения качества жизни пожилых людей. Состоялось заседание правления Российской ассоциации геронтологов и гериатров, на котором обсуждалось развитие образовательного проекта Medpoint, предназначенного для врачей разных специальностей. Научная часть второго дня состояла их трех частей гериатрической мозайки, посвященных питанию, когнитивным нарушениям, хронической боли и другим возрастным ассоциированным заболеваниям, медицинской составляющей системы долговременного ухода.

На конференции прошли мастер-классы, рабочие мастерские и панельные дискуссии по различным темам повышения качества жизни зрелых людей.

Возрастная категория 18+.

О Национальной конференции "Общество для всех возрастов"

Национальная конференция "Общество для всех возрастов" инициирована Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко для содействия повышению качества жизни зрелых людей в России. Мероприятие является признанной площадкой по обсуждению вопросов демографического старения и поддержки старшего поколения. Конференция включена в план мероприятий национальной Стратегии действий в отношении граждан старшего возраста.

Результаты работы участников вносят вклад в повышение качества жизни пожилых людей в России на системном уровне. Итоговая резолюция Конференции 2015 года стала базой для разработки Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года – основного документа, определяющего социальную политику страны в отношении старшего поколения.