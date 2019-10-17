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В Москве завершился III тур Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу

Каждый забитый гол дает возможность подопечным фонда "Арифметика добра" посетить урок дополнительного образования и подготовиться к поступлению в вуз
Описание
© Пресс-служба Корпоративной Лиги

Москва, 17 октября. В КСК "Новая Лига" состоялись игры в рамках III тура во всех сериях Чемпионата Корпоративной Лиги.

В Суперсерии в борьбе за чемпионство обозначились сразу пять команд: Банк Авангард – текущий лидер (19 очков), Росагролизинг (16 очков), ГАРАНТ Энерго (13 очков), Рособоронэкспорт и ВТБ (по 12 очков). 

По итогам пяти туров квартет сильнейших команд сформирует Дивизион 1, в рамках которого в VI туре каждый сыграет с каждым. Тогда же станут известны чемпион и призеры. 

В Серии А три коллектива продолжают борьбу за лидирующую строчку: ID Finance (21 очко), ММЗ Авангард (19 очков) и Моспроект-3 (18 очков).

В Серии В на вершине держатся два коллектива: Группа РЭЦ (20 очков) и ДИТ (19 очков). Группа РЭЦ на данный момент единственная команда Корпоративной Лиги, которая ни разу не проиграла в текущем сезоне.

Серию С возглавляет Fix Price – 21 очко. Ближайшие преследователи отстают на 6 очков.

В Серии 5х5 интрига только зарождается – МАВ, МОКБ "Марс", ГК "Росатом" – лидеры серии (20 очков), чуть позади Спецсвязь (18 очков).

Далее пройдут IV и V туры, после чего в сериях будут сформированы дивизионы, в которых и пойдет очная борьба за титул чемпиона.

В рамках чемпионата Корпоративная Лига и благотворительный фонд "Арифметика добра" помогают подопечным фонда. Каждый забитый мяч дает подопечным возможность посетить одно подготовительное занятие. В прошедшее воскресенье, 13 октября, был поставлен рекорд – забито 165 мячей. Теперь ребята получат 165 уроков дополнительного образования – это почти полгода занятий, которые позволят лучше подготовиться к поступлению в университет.

Возрастная категория 0+. 

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