Международную неделю осведомленности о дислексии планируют сделать ежегодной

Санкт-Петербург, 17 октября. В Санкт-Петербурге подвели итоги Международной недели осведомленности о дислексии. В числе положительных моментов организаторы отметили большой интерес со стороны регионов. Москва и Московская область, Чеченская Республика, Татарстан, Калининградская, Тюменская, Ульяновская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Липецкая, Ленинградская области, Ставропольский и Краснодарский края и даже далекий Ханты-Мансийский автономный округ – это далеко не полный перечень регионов, представители которых приехали в Санкт-Петербург для участия в Международной неделе осведомленности о дислексии.

"Мы даже не ожидали такого количества людей со всей России, в том числе из очень отдаленных городов и поселков, - делится своими впечатлениями учредитель Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией Мария Пиотровская. - Очень важно, что люди не просто "приехали послушать". Они задают вопросы, делятся опытом, приходят с конкретными предложениями, дают советы. У нас получился очень продуктивный диалог".

Неделю осведомленности о дисклексии организаторы хотят сделать ежегодной. Также в планах Ассоциации — проведение мероприятий в регионах.

Не последнюю роль в успехе Недели сыграл правильно выбранный формат мероприятия – гармоничное сочетание научно-практической конференции с серией мероприятий для широкой аудитории. Так, было организовано интерактивное пространство "Дислексия – не проблема!". Автором концепции выступил дизайнер Андрей Шелютто, известный, в том числе, как автор заставок для телеканала "Культура", программы "Вести", его работы знакомы широкой аудитории также по "Известиям", "Коммерсанту". В 2013 году, к празднованию Дня Победы, Шелютто разрабатывал концепцию оформления социальных программ. С 2012 года сотрудничает с Эрмитажем.

Именно нестандартный интерактивный формат, по мнению организаторов, способствует решению самой главной проблемы – осведомленности людей о дислексии, дисграфии и других трудностях обучения.

Дислексия представляет собой специфические трудности с чтением и письмом. Эта особенность восприятия информации, которая может сочетаться с нормальным и высоким интеллектом, хорошим образным мышлением и способностью к нестандартным решениям. Среди талантливых ученых, писателей, художников, актеров немало людей с дислексией.

На завершающем работу Недели паблик-токе "Школьные годы чудесные, или почему так тяжело учиться в школе", который прошел при поддержке Росбанка, своим опытом преодоления трудностей поделился с присутствующими актер театра и кино, лауреат театральной премии "Чайка" Евгений Стычкин: "Мне не казалось, что со мной что-то не так. Я считал — ну ничего, надо просто сосредоточиться. И то, что я не замкнулся, мне помогло не относиться к этому как к проблеме. Сейчас, если мне нужно выучить текст, я его учу. Зная о своих особенностях восприятия, я стараюсь не "читать с листа", чтобы ничего не напутать. Но в этом нет ничего ненормального. И я здесь, чтобы объяснить это. Когда некоторые мои коллеги не хотят афишировать аналогичные проблемы, мне кажется это смешным".

В числе партнеров Международной недели осведомленности о дислексии - Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Фонд региональных социальных программ "Наше будущее", РОСБАНК, Международный нумизматический клуб. Также оказали поддержку: Группа компаний "Медси", Благотворительный фонд "Система", Хорошкола, школа "Наши пенаты". Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет при поддержке Государственного Эрмитажа, Министерства просвещения России, Государственного института имени А.С. Пушкина, Студии "Союзмультфильм", Благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" и Mail.ru Group. Официальный сайт Ассоциации – дислексия.рф.

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Выставка "Дислексия – не проблема!" продлится до 22 октября 2019 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

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