Первые итоги нацпроекта "Экология" подведут в 2020 году на экологическом форуме в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первые промежуточные итоги национального проекта "Экология" планируется подвести на экологическом форуме "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" в 2020 году. Об этом сообщил журналистам на форуме статс-секретарь - вице-президент "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

"На следующем экологическом форуме надо подводить уже некие промежуточные итоги. Если национальный проект "Экология" рассчитан до 2024 года, то уже в следующем году надо понимать, к чему мы пришли", - сказал он.

Он также отметил, что "реализация национального проекта "Экология" невозможна без экологически ответственного бизнеса". Говоря о деятельности компании, Пристансков привел в качестве примера "Серный проект" "Норникеля" по утилизации образующегося при металлургическом производстве диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала на Таймыре.

"Мы взяли масштабные обязательства на себя к 2024 году сократить количество выбросов диоксида серы на 70% по сравнению с 2018 годом. В 2016 году мы закрыли старое производство - Норильский никелевый завод, и "Серный проект" - это уникальная отечественная разработка, таких аналогов в мире нет, ее возможно и тиражировать", - пояснил вице-президент компании.

Обращения к участникам форума

На значимую роль бизнеса при реализации нацпроекта и высокую долю его ответственности за экологическое состояние было обращено внимание и в приветственном слове вице-премьера Алексея Гордеева, зачитанном участникам VIII экологического форума "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы".

"Мы уже вступили в новую эру - эру цивилизованной экологии, когда крупные промышленные компании самостоятельно, без нажима со стороны власти, начинают заниматься решением проблем защиты окружающей среды от негативного воздействия. Это важнейшее достижение сегодняшнего дня - осознание бизнесом своей особой миссии по обеспечению экологически ориентированного развития", - говорится в тексте, который зачитал на форуме Пристансков.

В тексте приветствия также поясняется, что задача, которую призван решить национальный проект "Экология", заключается в том, чтобы обеспечить благосостояние граждан, высокую социальную защищенность и соответствующую экологическую обстановку. "Чистый воздух", "Чистая страна", "Чистая вода", "Биоразнообразие" - все 11 программ проекта имеют четкие цели. Уверен, что достичь их мы сможем только в тесном сотрудничестве с наукой и бизнесом, который глубоко понимает свою ответственность перед будущими поколениями", - зачитал Пристансков слова вице-премьера.

Организаторам форума также было передано обращение главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, в тексте которого подчеркивается, что цели экологического форума созвучны задачам национального проекта "Экология". "Наши единомышленники - бизнес-структуры, ориентированные в своей деятельности на сохранение целостности экосистем и биоразнообразия, внедрение наилучших доступных и природоподобных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на природу, заботу о благополучии будущих поколений. Форум стал доброй традицией и продолжает объединять авторитетных ученых-металлургов, промышленных экологов, руководителей металлургических предприятий, представителей власти и общественности", - сказано в тексте обращения.

О форуме

Восьмой экологический форум "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" проходит в Москве 17 и 18 октября. Организаторы Экофорума - ПАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель"), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).