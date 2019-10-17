Стартапы Екатеринбурга участвуют в конкурсе на грант от председателя совета директоров РМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Проекты 50 стартапов из Екатеринбурга вошли в шорт-лист конкурса на финансирование от председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

"Заявки на участие в проекте за две недели подали больше 450 соискателей. Для съемок первого сезона шоу в шорт-лист отобрали 50 проектов, лично отмеченных Игорем Алтушкиным. <…> В шорт-лист не вошли проекты от соискателей старше 30 и моложе 18 лет, а также проекты за пределами Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Ранее в компании сообщали, что на реализацию проекта участники должны потратить всего два месяца. В рамках проекта предусмотрено финансирование в три этапа: на разработку продукта - 100 тыс. рублей, на запуск - еще 200 тыс. рублей и на продвижение - 300 тыс. рублей. Тому, кто пройдет все этапы и предложит лучший проект, в финале достанется 1 млн рублей.

"Мы рады такому высокому отклику со стороны молодых предпринимателей. Нам жаль, что мы не сможем сразу в первый сезон взять больше проектов, однако, уже сейчас было принято решение о том, что в конце года мы запустим второй сезон, куда пригласим соискателей из образовавшегося резерва. Конкурсанты, которые не попали в шорт-лист сейчас, смогут претендовать на съемки во втором сезоне. Кроме того, решено, что грантовый фонд увеличат в два раза", - говорится в сообщении.

Поддержка предпринимателей в регионе также проходит на постоянной основе. Например, в Свердловской области реализуется масштабная программа обучения навыкам предпринимательства для свердловчан от 14 до 30 лет. Она называется "Молодежная бизнес лига". Школьники и студенты в течение года бесплатно могут принимать участие в специально разработанных мастер-классах от бизнес-тренеров и крупных предпринимателей региона.

В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" молодежь выделена в приоритетную группу. С помощью "Молодежной бизнес лиги" власти намерены привлечь как можно больше молодых людей к предпринимательской деятельности. В проекте задействованы опыт лучших экспертов и лучшие практики.