Итоговый форум "Сообщество" пройдет в Гостином дворе с 31 октября по 1 ноября

Москва, 18 октября. В Москве в Гостином дворе с 31 октября по 1 ноября пройдет итоговый форум "Сообщество", завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты России.

Его тема — "Российское гражданское общество: от контроля к участию".

Гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений.

"Социально значимые проекты должны разрабатываться с участием общественности с самого начала, и влияние активистов на общественно-политические процессы должно расти, — отметил глава ОП РФ Валерий Фадеев. — По сути, мы являемся свидетелями такого роста. Кейсы Шиеса, Екатеринбурга, Вологды доказывают: происходит конвертация проектного потенциала гражданского общества в политический, интеллектуальный ресурс власти".

По его словам, результатом таких сдвигов является формирование новых общественных институтов, усиление влияния благотворительных фондов, расширение горизонта возможностей для диалога с властью по системным социальным проблемам, взрывной рост добровольчества, появление нового - социального лобби.

"Гражданское общество становится инструментом в решении важнейших социально-экономических задач", — подчеркнул Фадеев.

Итоговый форум "Сообщество" - это место демонстрации матрицы институтов гражданского общества, в рамках которой они находятся в постоянном взаимодействии, оказывая влияние на значимые социальные процессы.

Программа форума будет построена вокруг обсуждения конкретных кейсов - тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

Основные направления — это вопросы экологии (утилизация отходов Байкальского ЦБК, переработка ТКО); демографии (обсуждение специального доклада ОП РФ по вопросам демографии); доступного жилья (выполнение майских указов по строительству 120 млн кв. м жилья в год); общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока; доступа НКО на рынок социальных услуг.

В процессе обсуждения будет сформирована повестка развития, мотивирующая общественников реализовывать свои инициативы или включаться в действующие гуманитарные практики решения наболевших вопросов.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

На форуме также пройдет выставка лучших социальных проектов - номинантов конкурса "Мой проект — моей стране!". Кандидаты на победу, вошедшие в шорт-лист конкурса, лично представят свои инициативы, реализованные на общественных началах.

Победители конкурса будут объявлены в конце второго дня форума - награду им вручит Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Напомним, в течение года аналогичные двухдневные форумы "Сообщество" прошли в четырех федеральных округах страны - в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума прошли во Владикавказе и Мичуринске. Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций.

Возрастная категория 18+.

Подать заявку на участие в итоговом форуме можно до 28 октября 2019 года на официальном сайте мероприятия.