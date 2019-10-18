"СМИротворцев" Приволжского округа наградили в Ижевске

Москва, 18 октября 2019 г. В Ижевске наградили победителей регионального конкурса "СМИротворец-ВОЛГА". Авторы радио- и телепрограмм, редакторы и журналисты, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, поднимались на сцену Дома дружбы народов Удмуртской Республики за памятными знаками, дипломами и призами. Чтобы выбрать лучшие работы, экспертный совет рассмотрел 948 работ из 258 СМИ. В итоговый шорт-лист конкурса вошла 101 работа из 54 СМИ региона. В результате работы жюри лауреатами в пяти номинациях стали 17 средств массовой информации.

Номинация "Печать"

1 место ― "Самарская газета" (г. Самара). Цикл статьей Ирины Шабалиной по проекту "Карта народов": "За сказкой ― в Башкирию", "Ближе к природе, в Марий Эл", "За Байкал ― в Бурятию".

2 место ― газета "Пригородные вести" (с. Завьялово, Удмуртская Республика). Публикация "Сердце дома – печка" и материал о свадебных обрядах башкирских удмуртов "Похищение по-удмуртски, или Стерпится-слюбится". Автор Анна Трубачева.

3 место ― журнал "Татарстан" (г. Казань, Республика Татарстан). Статья "Загадка Нижней Руси. Почему там все говорят на трёх языках?". Автор Татьяна Вафина и фотограф Александр Гайнутдинов провели День России в российской глубинке, в деревне Нижняя Русь.

3 место ― газета "Удмурт дунне" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Материал на удмуртском языке "Степь, да степь кругом". Автор Зинаида Рябинина сравнивает калмыцкое и удмуртское и находит много общего.

Номинация "Телевидение"

1 место ― ТРК "Удмуртия" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Реалити-шоу "По соседству" о четверых молодых людях разных национальностей, живущих 10 дней в удмуртской деревне. Автор Елена Слесарева. Режиссер Александр Матросов. Операторы Юрий Егоров и Илья Дерендяев.

2 место ― ГТРК "Нижний Новгород" (г. Нижний Новгород). Сюжет Евгения Карпова о выставке народных художественных промыслов, программа Виктории Диновой "Вести малых городов. Шаранга. Северная жемчужина" о месте в глухой тайге, куда стремятся переехать талантливые самородки со всей страны, и программа Юлии Клочковой "52/114. Я здесь живу" о 114-ти народах, проживающих в 52-м регионе.

3 место ― телекомпания "Ветта 24" (г. Пермь). Программа Андрея Голдырева и Ирины Поросковой "Путешествие через Край" о внутреннем туризме по городам и сёлам Пермского края в поисках уникальных мест, самобытных народов Прикамья и загадочных объектов.

Номинация "Радио"

1 место ― ГТРК "Марий Эл" (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Передача на марийском языке "Заветы предков" про День живой воды по марийской традиционной религии. Автор Алевтина Кузнецова.

2 место ― Национальная ТРК "Чувашия", программа "Таван радио" (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Проект Анжелики Ивановой "550 заметок о городе", посвящённый 550-летию города.

3 место ― АУ "Мордовия ― 7 дней", национальная радиопрограмма "Вайгель" ("Голос") (г. Саранск, Республика Мордовия). Рубрика "Эрзянская песня". Автор Светлана Пивкина рассказывает о песнях эрзянского народа.

3 место ― радиоканал "Нократ дулкыннары" ("Вятские волны") (г. Мамадыш, Республика Татарстан). Радиопрограмма "Все народы в гости к нам". Автор Светлана Ханова вместе с юными корреспондентами рассказывает об обычаях и традициях армянского народа, о семьях, проживающих в Мамадышском районе, о татарской национальной музыке и музыкальных инструментах, о языческих традициях своего народа.

Номинация "Интернет"

1 место ― информационное агентство "Башинформ" (г. Уфа, Республика Башкортостан). Публикация "Побег из преисподней" Ксении Калининой рассказывает три истории о том, как жительницам Башкирии удалось вернуться из Афганистана на родину.

2 место ― информационное агентство "Сусанин" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Серия материалов о религиозном разнообразии Удмуртии: "Старый обряд" и "Ислам на Чепце". Серия материалов об уникальных национальных традициях народов Удмуртии "Быг-Быг" и "На границе Удмуртии и иного мира". Автор Марат Газизуллин.

3 место ― Республиканский центр марийской культуры (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Цикл фильмов о марийских календарно-обрядовых праздниках на марийском языке ― "Шорыкйол (Святки)", "Семык (Семик)", "Агавайрем (Праздник пасхи и сохи)". Автор Наталья Пушкина.

Номинация "Родные языки"

1 место ― радио "Спутник ФМ" (г. Уфа, Республика Башкортостан). Программа Розы Тухбатовой "Башкирские мотивы в русской речи".

2 место ― "Народное телевидение Мордовии" (НТМ) (г. Саранск, Республика Мордовии). Программа "Учим эрзянский язык" и программа "Учим мокшанский язык". Автор Надежда Тарасова. Уроки адресованы тем, кто оторван от дома и культуры своего народа, важной частью которой является язык.

3 место ― газета "Новый путь" (с. Дебёсы, Удмуртская Республика). Материал "За границу… К удмуртам". Автор Руфима Ложкина отвечает на вопросы: нужен ли удмуртский язык за околицей деревни, есть ли удмурты за пределами Удмуртской Республики, и знают и ли удмурты за границей свой языки культуру?

В составе жюри окружного этапа конкурса:

министр национальной политики Удмуртской Республики, председатель жюри конкурса Лариса БУРАНОВА,

президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала "Национальный акцент", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита ЛЯНГЕ,

председатель Ассамблеи народов Удмуртии Владимир БАЙМЕТОВ,

руководитель удмуртского отделения Гильдии межэтнической журналистики Константин ИЖБОЛДИН,

глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Новосибирской области Юрий СЛУЯНОВ,

руководитель краснодарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Марина ПОПОВИЧ,

глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Москве Пётр ЕГОРШЕВ.

Марина Попович, член жюри: "Я более не за определенного человека, а за работы, в которых есть душа. Только когда журналист проживает свой материал, он становится интересным. Такие работы заставляют возвращаться к ним, чтобы обгатиться этим журналистским опытом, взять что-то полезное для себя. Очень актуальная тема - сохранение языков. Над ней многие работают. И мне было интересно как она подается в других регионах. Материалы, посвященные продвижению языков, мне понравились и получили высокие оценки".

Накануне лауреаты конкурса съездили на экскурсию в знаменитое село Бураново Малопургинского района и встретились с участницами коллектива "Бабушки из Бураново" и познакомились с центром удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга.

С целью повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в Доме дружбы народов прошёл семинар "Межэтническая журналистика как новая отрасль. Вызовы и перспективы". Опытом и знаниями с лауреатами конкурса поделилась член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Приём работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019" завершён. Экспертный совет формирует шорт-лист, на этой неделе жюри приступит к голосованию. Итоги окружного этапа на Дальнем Востоке уже подведены 12 октября. Впереди окружной этап по Южному федеральному округу, он состоится в Ростове-на-Дону (30 октября-1 ноября). Финальные мероприятия пройдут в Москве (25 ноябре).

В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включён в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ИТАР ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортёр".

Возрастная категория 0+.

За ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса: http://concours.nazaccent.ru/2019/about/. Результаты подведения итогов в Дальневосточном федеральном округе: https://nazaccent.ru/content/31183-smirotvorec-na-dalnem-vostoke.html.