"СМИротворцев" Приволжского округа наградили в Ижевске

Москва, 18 октября 2019 г. В Ижевске наградили победителей регионального конкурса "СМИротворец-ВОЛГА". Авторы радио- и телепрограмм, редакторы и журналисты, освещающие вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений, поднимались на сцену Дома дружбы народов Удмуртской Республики за памятными знаками, дипломами и призами. Чтобы выбрать лучшие работы, экспертный совет рассмотрел 948 работ из 258 СМИ. В итоговый шорт-лист конкурса вошла 101 работа из 54 СМИ региона. В результате работы жюри лауреатами в пяти номинациях стали 17 средств массовой информации.
Номинация "Печать"
1 место ― "Самарская газета" (г. Самара). Цикл статьей Ирины Шабалиной по проекту "Карта народов": "За сказкой ― в Башкирию", "Ближе к природе, в Марий Эл", "За Байкал ― в Бурятию".
2 место ― газета "Пригородные вести" (с. Завьялово, Удмуртская Республика). Публикация "Сердце дома – печка" и материал о свадебных обрядах башкирских удмуртов "Похищение по-удмуртски, или Стерпится-слюбится". Автор Анна Трубачева.
3 место ― журнал "Татарстан" (г. Казань, Республика Татарстан). Статья "Загадка Нижней Руси. Почему там все говорят на трёх языках?". Автор Татьяна Вафина и фотограф Александр Гайнутдинов провели День России в российской глубинке, в деревне Нижняя Русь.
3 место ― газета "Удмурт дунне" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Материал на удмуртском языке "Степь, да степь кругом". Автор Зинаида Рябинина сравнивает калмыцкое и удмуртское и находит много общего.
Номинация "Телевидение"
1 место ― ТРК "Удмуртия" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Реалити-шоу "По соседству" о четверых молодых людях разных национальностей, живущих 10 дней в удмуртской деревне. Автор Елена Слесарева. Режиссер Александр Матросов. Операторы Юрий Егоров и Илья Дерендяев.
2 место ― ГТРК "Нижний Новгород" (г. Нижний Новгород). Сюжет Евгения Карпова о выставке народных художественных промыслов, программа Виктории Диновой "Вести малых городов. Шаранга. Северная жемчужина" о месте в глухой тайге, куда стремятся переехать талантливые самородки со всей страны, и программа Юлии Клочковой "52/114. Я здесь живу" о 114-ти народах, проживающих в 52-м регионе.
3 место ― телекомпания "Ветта 24" (г. Пермь). Программа Андрея Голдырева и Ирины Поросковой "Путешествие через Край" о внутреннем туризме по городам и сёлам Пермского края в поисках уникальных мест, самобытных народов Прикамья и загадочных объектов.
Номинация "Радио"
1 место ― ГТРК "Марий Эл" (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Передача на марийском языке "Заветы предков" про День живой воды по марийской традиционной религии. Автор Алевтина Кузнецова.
2 место ― Национальная ТРК "Чувашия", программа "Таван радио" (г. Чебоксары, Республика Чувашия). Проект Анжелики Ивановой "550 заметок о городе", посвящённый 550-летию города.
3 место ― АУ "Мордовия ― 7 дней", национальная радиопрограмма "Вайгель" ("Голос") (г. Саранск, Республика Мордовия). Рубрика "Эрзянская песня". Автор Светлана Пивкина рассказывает о песнях эрзянского народа.
3 место ― радиоканал "Нократ дулкыннары" ("Вятские волны") (г. Мамадыш, Республика Татарстан). Радиопрограмма "Все народы в гости к нам". Автор Светлана Ханова вместе с юными корреспондентами рассказывает об обычаях и традициях армянского народа, о семьях, проживающих в Мамадышском районе, о татарской национальной музыке и музыкальных инструментах, о языческих традициях своего народа.
Номинация "Интернет"
1 место ― информационное агентство "Башинформ" (г. Уфа, Республика Башкортостан). Публикация "Побег из преисподней" Ксении Калининой рассказывает три истории о том, как жительницам Башкирии удалось вернуться из Афганистана на родину.
2 место ― информационное агентство "Сусанин" (г. Ижевск, Удмуртская Республика). Серия материалов о религиозном разнообразии Удмуртии: "Старый обряд" и "Ислам на Чепце". Серия материалов об уникальных национальных традициях народов Удмуртии "Быг-Быг" и "На границе Удмуртии и иного мира". Автор Марат Газизуллин.
3 место ― Республиканский центр марийской культуры (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Цикл фильмов о марийских календарно-обрядовых праздниках на марийском языке ― "Шорыкйол (Святки)", "Семык (Семик)", "Агавайрем (Праздник пасхи и сохи)". Автор Наталья Пушкина.
Номинация "Родные языки"
1 место ― радио "Спутник ФМ" (г. Уфа, Республика Башкортостан). Программа Розы Тухбатовой "Башкирские мотивы в русской речи".
2 место ― "Народное телевидение Мордовии" (НТМ) (г. Саранск, Республика Мордовии). Программа "Учим эрзянский язык" и программа "Учим мокшанский язык". Автор Надежда Тарасова. Уроки адресованы тем, кто оторван от дома и культуры своего народа, важной частью которой является язык.
3 место ― газета "Новый путь" (с. Дебёсы, Удмуртская Республика). Материал "За границу… К удмуртам". Автор Руфима Ложкина отвечает на вопросы: нужен ли удмуртский язык за околицей деревни, есть ли удмурты за пределами Удмуртской Республики, и знают и ли удмурты за границей свой языки культуру?
В составе жюри окружного этапа конкурса:
- министр национальной политики Удмуртской Республики, председатель жюри конкурса Лариса БУРАНОВА,
- президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала "Национальный акцент", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита ЛЯНГЕ,
- председатель Ассамблеи народов Удмуртии Владимир БАЙМЕТОВ,
- руководитель удмуртского отделения Гильдии межэтнической журналистики Константин ИЖБОЛДИН,
- глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Новосибирской области Юрий СЛУЯНОВ,
- руководитель краснодарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Марина ПОПОВИЧ,
- глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Москве Пётр ЕГОРШЕВ.
Марина Попович, член жюри: "Я более не за определенного человека, а за работы, в которых есть душа. Только когда журналист проживает свой материал, он становится интересным. Такие работы заставляют возвращаться к ним, чтобы обгатиться этим журналистским опытом, взять что-то полезное для себя. Очень актуальная тема - сохранение языков. Над ней многие работают. И мне было интересно как она подается в других регионах. Материалы, посвященные продвижению языков, мне понравились и получили высокие оценки".
Накануне лауреаты конкурса съездили на экскурсию в знаменитое село Бураново Малопургинского района и встретились с участницами коллектива "Бабушки из Бураново" и познакомились с центром удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга.
С целью повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в Доме дружбы народов прошёл семинар "Межэтническая журналистика как новая отрасль. Вызовы и перспективы". Опытом и знаниями с лауреатами конкурса поделилась член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Приём работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019" завершён. Экспертный совет формирует шорт-лист, на этой неделе жюри приступит к голосованию. Итоги окружного этапа на Дальнем Востоке уже подведены 12 октября. Впереди окружной этап по Южному федеральному округу, он состоится в Ростове-на-Дону (30 октября-1 ноября). Финальные мероприятия пройдут в Москве (25 ноябре).
В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включён в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнёры конкурса ― ИТАР ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортёр".
Возрастная категория 0+.
За ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса: http://concours.nazaccent.ru/2019/about/. Результаты подведения итогов в Дальневосточном федеральном округе: https://nazaccent.ru/content/31183-smirotvorec-na-dalnem-vostoke.html.