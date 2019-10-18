Книга о советском праве военного и послевоенного времени представлена на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новая книга "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939 – 1961" представлена в Свердловской области. Автором книги стал председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Книга посвящена государству и праву предвоенного, военного и послевоенного времени до выноса Сталина из Мавзолея. Здесь история о том, как страна готовилась к войне, как юридически и идеологически она к этому готовилась. У меня там есть глава, посвященная мобилизационному праву. Как фактически уже репрессивное законодательство было направлено на то, что страна готовилась к войне", - сообщил ТАСС автор книги.

Крашенинников добавил, что в книге описано, как менялось государственное управление, как оно концентрировалось. "Было единоначалие в лице главнокомандующего верховного, как работали суды, система управления, система правоохранительных органов. Дальше послевоенные период, как фактически была проведена конституционная реформа Сталина, реформа госуправления и госустройства. И был итог, который не достиг пика в связи со смертью вождя", - поделился Крашенинников.

По словам Крашенинникова, при подготовке книги он, в первую очередь, опирался на архивы, различные воспоминания и нормативные акты. "Есть индивидуальные акты, которые касались конкретных лиц. Есть материалы, которые публикуются впервые. Важно, что дается в системе, пытаемся анализировать в совокупности", - добавил автор.

На данный момент выпущено 2 тыс. экземпляров книги. По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, данная книга "полезная и нужная. "Мы всегда это все изучаем. В Законодательном Собрании это транслировать будут депутаты, потому что мы им раздаем информацию, тезисы этой книги. Все юридическое сообщество это изучает и принимает на практике", - отметила она.