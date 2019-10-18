Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Книга о советском праве военного и послевоенного времени представлена на Урале

Автор книги - председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новая книга "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939 – 1961" представлена в Свердловской области. Автором книги стал председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Книга посвящена государству и праву предвоенного, военного и послевоенного времени до выноса Сталина из Мавзолея. Здесь история о том, как страна готовилась к войне, как юридически и идеологически она к этому готовилась. У меня там есть глава, посвященная мобилизационному праву. Как фактически уже репрессивное законодательство было направлено на то, что страна готовилась к войне", - сообщил ТАСС автор книги.

Крашенинников добавил, что в книге описано, как менялось государственное управление, как оно концентрировалось. "Было единоначалие в лице главнокомандующего верховного, как работали суды, система управления, система правоохранительных органов. Дальше послевоенные период, как фактически была проведена конституционная реформа Сталина, реформа госуправления и госустройства. И был итог, который не достиг пика в связи со смертью вождя", - поделился Крашенинников.

По словам Крашенинникова, при подготовке книги он, в первую очередь, опирался на архивы, различные воспоминания и нормативные акты. "Есть индивидуальные акты, которые касались конкретных лиц. Есть материалы, которые публикуются впервые. Важно, что дается в системе, пытаемся анализировать в совокупности", - добавил автор.

На данный момент выпущено 2 тыс. экземпляров книги. По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, данная книга "полезная и нужная. "Мы всегда это все изучаем. В Законодательном Собрании это транслировать будут депутаты, потому что мы им раздаем информацию, тезисы этой книги. Все юридическое сообщество это изучает и принимает на практике", - отметила она.

Реклама на ТАСС
Определены темы ключевых дискуссий V Российско-британского бизнес-форума
Форум пройдет 27 ноября в Лондоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС