АО "УЭХК" автоматизирует систему управления качеством

ТАСС, 18 октября. В АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) введена в промышленную эксплуатацию информационная система "ЕОС-качество" с целью реализации единого порядка управления несоответствиями в рамках всей Госкорпорации "Росатом". Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК".

Новый порядок предусматривает применение методики 8D, что является пошаговым подходом к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение и предупреждение несоответствий и причин их появления. В АО "УЭХК" сбор информации о несоответствиях будет вестись по двум направлениям – производство продукции и система менеджмента качества (СМК). По этим же направлениям будут выявляться коренные причины несоответствий и проводиться корректирующие и предупреждающие действия.

Участниками автоматизированного процесса станут все подразделения комбината в части управления несоответствиями, выявляемыми в рамках внутренних проверок СМК и контроля технологических процессов.

"Главное преимущество ЕОС-качества – это доступная информационная база, а также эффективный инструмент по управлению несоответствиями и формированию отчетности. Сегодня подобный подход к управлению несоответствиями является международной практикой", - отметил начальник отдела по управлению качеством АО "УЭХК" Ян Конищев.

Уже в этом году к системе "ЕОС-качество" должны подключиться заказчики и поставщики УЭХК, отметили на предприятии.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.