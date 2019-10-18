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Исторический корпус РАНХиГС открыт после реконструкции

Здание старейшего корпуса площадью 46 тыс. кв. м вмещает 133 аудитории и 119 кабинетов
Описание
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 18 октября. Возобновил работу после реконструкции Учебный корпус №1 кампуса Президентской академии на Юго-Западе Москвы.

О реставрации 

Внутренняя отделка здания была подвергнута кропотливому восстановлению. Рабочие очистили хрусталь светового прибора, укрепили конструкции, заменили электрическую проводку и разбитые детали, очистили и отполировали мрамор еще брежневской эпохи. Искусство реставраторов не осталось незамеченным студентами. На фоне гигантской светящейся вывески с аббревиатурой "РАНХиГС" проводят фотосессию в центральном холле Института государственной службы и управления (ИГСУ).

"Строители молодцы, здесь стильно, - делится первыми впечатлениями первокурсница Елена Потапова. Все эти новшества не только украшают жизнь, но и мотивируют на учебу, а это для нас важнее всего".    

Преподаватели также с удовольствием комментируют новый дизайн масштабного сооружения.     

"Тут просторно, много техники, мебели. Подключены компьютеры и проекторы – можно вот прямо сейчас проводить семинарские занятия, а для меня это важно", - подчеркивает кандидат экономических наук Наталья Денисова из Института права и национальной безопасности (ИПиНБ).

"Классы как будто раздались вширь, их покрасили в оптимистичный белый цвет, мне это нравится", - сказал заведующий кафедрой "Международное сотрудничество" Института управления и регионального развития (ИУРР) Семед Семедов.  

От спортивного зала до ресторанного дворика  

Ученый секретарь РАНХиГС Константин Бондарев, преподававший в академии еще во времена, когда здесь повышали квалификацию будущие президенты и премьер-министры Нурсултан Назарбаев, Леонид Кучма и Виктор Черномырдин, отмечает, что ввод в эксплуатацию этого здания позволит разгрузить другие помещения университетского городка, преодолеть дефицит площадей. И это действительно так. Достаточно сказать, что здание старейшего корпуса общей площадью 46 тыс. кв. м вмещает 133 аудитории и 119 кабинетов кафедр, деканатов, преподавателей.  

"Но важен и эмоциональный фактор. Это как в квартире после ремонта: ее освежили, укомплектовали техникой XXI века, и она опять как новенькая", - проводит аналогию Бондарев.

"Общий принцип, которому следовали реставраторы, – забота о сохранении архитектурного облика исторического здания. В результате его ключевые помещения и зоны словно обрели вторую жизнь", - рассказывает директор по административно-хозяйственной деятельности РАНХиГС Роман Гущин.  

Так, целиком отреставрированы и укомплектованы современным звуковым, презентационным и видеооборудованием три актовых зала. Рекреации, предназначенные для общения и отдыха, стали более комфортными и целесообразными. Рядом с банкетками и креслами появились многофункциональные конструкции, сочетающие в себе сразу несколько элементов: в центре это скамейка, а с боков письменный стол и стойка.

В холлах появились удобные скамейки для самоподготовки и электрические розетки, где можно зарядить мобильные устройства, ноутбуки или подключить что-то еще.   

В новом режиме заработает большой игровой зал, где можно будет заниматься разными видами спорта, от мини-футбола до пинг-понга и большого тенниса. Кроме столовой на 200 посадочных мест и кафе (на первом этаже), на втором этаже разместится фуд-корт (ресторанный дворик) с кухней на разные вкусы. Какие именно операторы одержат победу в уже объявленном конкурсе, станет ясно чуть позднее.   

Заседание Ученого совета 

Во вторник, 15 октября, в корпусе, где строители еще наводили последние штрихи, состоялось первое заседание Ученого совета в капитально отремонтированном и переоборудованном помещении. Его участники отметили прекрасно выдержанный стиль интерьера, в цветовой гамме которого преобладает благородный "темный шоколад". Но главное, по их мнению, что в новом зале удобно работать.

Рассчитанный на продуктивный труд до 70 человек, он оснащен передовой мультимедийной конференц-системой. Благодаря этому участники могут с легкостью получать нужные документы, показывать презентации или искать необходимую информацию в сети Интернет. Для проведения мероприятий с участием гостей из других государств установлена система синхронного перевода на четыре языка.

По словам Романа Гущина, полностью отреставрировано помещение библиотеки: сейчас книги обеспыливают и отправляют в хранилище, готовое вместить все 700 тыс. фолиантов.

Зал редкой книги   

Как сообщила заведующая научной библиотекой Вероника Куканова, "книжные закрома" займут семь этажей обновленного корпуса. В настоящий момент полностью завершена отделка библиотеки на восьмом и девятом этажах и пяти читальных залов с трансформируемой мебелью, где можно будет проводить открытые лекции, встречи с интересными людьми, консультации с преподавателями.  

В самом непродолжительном времени зал редкой книги представит читателям фолианты, изданные до 1917 года. "У нас есть еще и так называемые книжные памятники – издания, выпущенные до 1830 года. Их фонд насчитывает около 2,5 тыс. томов", - уточнила она.

Одна из самых сложных задач, решавшихся в ходе реставрации первого корпуса, была связана именно с сохранением уникального книжного фонда Президентской академии. В данный момент бесценные издания возвращаются в предназначенное для них отдельное хранилище, и их жизни ничто не угрожает.  

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