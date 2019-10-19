УГМК отмечает свое 20-летие праздничным спортивным шоу и концертом Валерии

ТАСС, 19 октября. Уральская горно-металлургическая компания отмечает в субботу свой 20-летний юбилей во Дворе игровых видов спорта (ДИВС) "Уралочка" в центре Екатеринбурга большим праздничным шоу.

"В честь этого праздника семьи работников предприятий будут соревноваться за звание лучшей семьи компании. От всей души желаю участникам успехов, побед!" - обратился к собравшимся гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Главными героями торжества стали спортивные семьи из 11 регионов присутствия Уральской горно-металлургической компании в России. Условие участия в финале корпоративного конкурса "СемьЯ" – хотя бы один взрослый работает на предприятии УГМК. В пресс-службе холдинга рассказали, что участники прибыли из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, Башкирии и Карачаево-Черкессии. "В совокупности до места соревнования они проделали путь в половину экватора Земли. Если к этой цифре прибавить обратную дорогу, то "СемьЯ" опоясывает всю планету", - рассказали в пресс-службе.

Шесть семей-финалистов, которые вышли на арену ДИВСа, были выбраны из 38 на отборочных испытаниях во Дворце спорта УГМК (г. Верхняя Пышма Свердловской области). В ходе большого юбилейного шоу зрители совершили путешествие по "Вселенной УГМК". Организаторы – УГМК и Благотворительный фонд "Дети России" – придумали для участников зрелищные эстафеты: скоростное ведение мяча в огромных ботинках, семейный бег в больших надувных лыжах и преодоление пятиметровой горки. Для того, чтобы справиться с этими испытаниями, членам семей недостаточно быть спортивными и ловкими, важно быть еще и дружными.

"Судьями стали знаменитые спортсмены", - отметили в УГМК. Победители, семья Чулковых из Гайского ГОКа (Оренбургская область), получила главный приз – автомобиль, а семьи, занявшие с шестого по второе место включительно – сертификаты и путевки, каждый приз стоимостью от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Юбилейным подарком всему залу стало выступление народной артистки России, певицы Валерии.

О спортивном шоу

Спортивное шоу "СемьЯ" проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15 регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.

О фонде

Благотворительный фонд "Дети России" был создан в 1999 году по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына, который является президентом фонда. Фонд осуществляет деятельность в рамках как одноименной президентской программы, так и собственных благотворительных программ по нескольким направлениям одновременно. Поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям — руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми.

В 2011 году фонд "Дети России" стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Об УГМК

"УГМК-холдинг" управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России, в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.