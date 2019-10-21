Завод "Уральские локомотивы" вошел в число лидеров по производительности труда в России

ТАСС, 21 октября. Завод "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) занял седьмое место среди российских предприятий машиностроительной отрасли в рамках всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019". Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

По итогам 2018 года выработка на заводе составила 11,25 млн рублей на одного сотрудника за год. Прирост производительности труда к 2017 году составил 22%, а к уровню 2011 года - более 90%. "Таким образом, предприятие улучшило свои позиции и поднялось вверх на один пункт в общероссийском рейтинге по сравнению с прошлым годом. Среди машиностроительных предприятий Свердловской области завод "Уральские локомотивы" уже несколько лет занимает первое место по производительности труда", - сказано в сообщении.

По словам генерального директора Олега Спаи, с каждым годом завод улучшает свои показатели и демонстрирует достойные результаты деятельности. За девять лет работы совместного предприятия численность персонала увеличилась в 2,5 раза и составляет более 4 тыс. человек. Средний возраст работников – 39 лет. "Со дня основания завод ориентируются на высокую степень автоматизации производства, что является залогом хороших показателей по производительности труда, - пояснил он. - Значительные инвестиции в современные обрабатывающие центры, в автоматизированные линии сварки и покраски дали возможность предприятию снизить участие ручного труда в технологическом процессе. А внедрение систем сквозного проектирования от идеи до программного обеспечения для автоматических обрабатывающих центров стало еще одним фактором, влияющим на ежегодный рост производительности труда".

Предприятия машиностроительной отрасли остаются самыми активными участниками премии. Их количество является самым большим в сравнении с представителями других отраслей. И для дальнейшего сохранения в числе лидеров по производительности труда на "Уральских локомотивах" планируется полностью перейти на систему цифровой фабрики, позволяющую исключить применение в производстве документации на бумажных носителях, а также ввести систему идентификации комплектующих изделий и материалов.

"Уральские локомотивы" — одно из немногих предприятий в РФ, сертифицированное на соответствие требованиям международных стандартов: ISO/TS 22163 "Требования к системе управления бизнесом в железнодорожных организациях" и стандартам ISO 14001 "Система экологического менеджмента", ISO 45000 "Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности".

В рамках всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России" анализируется деятельность более 5 тыс. промышленных предприятий, представляется рейтинг в 10 отраслевых номинациях после изучения годовых показателей. "Уральские локомотивы" уже третий год подряд входят в топ-10 машиностроительных производств России.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.