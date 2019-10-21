На форуме Россия – Африка обсудят темпы развития российского и африканского бизнеса

Москва, 21 октября. В рамках деловой программы Экономического форума Россия – Африка 24 октября состоится сессия "Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-партнерства", посвященная работе специальных организаций, способствующих развитию торгово-экономических отношений России и стран Африканского континента, а также особенностям совместной деятельности на этом рынке.

Во взаимоотношениях представителей бизнес-сообществ России и стран Африки в последнее время наблюдается устойчивая динамика. Так, за последние два десятилетия товарооборот между Россией и Африкой вырос примерно в 13 раз – с $5 млрд в 2001 году до более чем $20 млрд в 2018 году.

Несмотря на рост статистических показателей, в работе на африканском рынке есть несколько сложностей. Одним из таких проблемных моментов является получение концессии или контракта на поставку товаров и услуг в африканских странах. Для того чтобы получить такой документ, необходимы серьезная информационная работа и проведение большого числа презентаций достоинств предлагаемой продукции или услуг. Это требует больших финансовых ресурсов. Кроме того, существенным барьером при взаимодействии российского и африканского бизнеса сегодня выступает недостаточная осведомленность об актуальном состоянии рынков, торговых и инвестиционных возможностях, а также определенная степень недоверия к потенциальным партнерам.

Для помощи малому и среднему бизнесу, налаживания процесса взаимодействия со странами Африки создаются деловые ассоциации, которые осуществляют полный цикл подготовительной работы для выхода на внешний рынок. Такие организации аккумулируют интересы предпринимателей и выступают гарантом их надежности и добросовестности.

В рамках сессии "Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-партнерства" запланированы выступления отраслевых организаций и объединений, активно взаимодействующих с российскими партнерами и играющих серьезную роль в развитии отношений России и стран Африки, среди которых президент Всеобщей конфедерации предприятий Республики Кот-д'Ивуар Жан-Мари Ака, президент Конфедерации деловых ассоциаций Республики Мозамбик Агостинью Вума, президент Национальной организации патронажа бизнеса Республики Чад Жозуэ Маджитолум, президент Национальной торгово-промышленной палаты Республики Кения Ричард Нгатиа, президент торгово-промышленной палаты Республики Кот-д'Ивуар Фаман Туре, президент торгово-отраслевой ассоциация Федеративной Демократической Республики Эфиопия (ECCSA) Мелаку Эзезю. Также участие в дискуссии примет основатель, президент Африканского совета предпринимателей Йоханнес Себулела.

Важность проведения такого диалога на площадке форума отметил президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин: "Предприниматели России и Африки видят немалый потенциал взаимовыгодного развития торгово-экономических, производственных и инвестиционных связей. Задача торгово-промышленных палат - снабдить бизнес достоверной деловой информацией, провести маркетинговый анализ рынка, организовать участие в выставке, найти партнера, проверить его надежность и многое другое. Мы понимаем потребности бизнеса и помогаем ему. Именно поэтому предприниматели рассматривают деловые ассоциации как естественного партнера при принятии решений о выходе на новый рынок, ведении конкретных переговоров, продвижении своих интересов. Уверен, что дискуссия в рамках этой тематической сессии позволит вывести взаимодействие по линии деловых ассоциаций России и Африки на качественно новый уровень".

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23–24 октября в Сочи на площадке Парка науки и искусства "Сириус". Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.

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