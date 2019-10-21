В усадьбе Лопухиных состоялось открытие нового молодежного пространства Пушкинского музея

Москва, 21 октября. В усадьбе Лопухиных (Малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4) состоялось открытие нового молодежного пространства ГМИИ им. А.С. Пушкина, которое станет основной площадкой для проведения всех программ направления Пушкинский.Youth. В рамках открытия прошли презентации четырех новых проектов.

Направление Пушкинский.Youth объединяет возможности, которые предоставляет музей для молодежи, в том числе пространство для творчества и общения старшеклассников и студентов. Появление отдельной площадки позволит увеличить количество программ и мероприятий для старшеклассников и студентов, а также создать сообщество активных и увлеченных молодых людей и подготовленных зрителей, которые ценят мир культуры и искусства вне зависимости от будущей профессии, не боятся мыслить критически и выражать свою точку зрения, любят создавать новое и активно участвуют в жизни музея. В работе с новым поколением Пушкинский музей поддерживает его генеральный спонсор – банк ВТБ. Осознавая, что лучшие инвестиции – это инвестиции в будущее, партнер оказывает помощь в реализации проектов, которые дают возможность молодым людям творчески развиваться и проявлять себя.

На открытии были представлены четыре новые программы направления Пушкинский.Youth. Наставниками и лекторами станут одни из лучших российских и зарубежных специалистов в различных областях культуры. Среди них: Марина Лошак (директор ГМИИ им. А.С. Пушкина), Илья Доронченков (заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по науке), Филипп Дзядко (главный редактор Arzamas), Андрей Сильвестров (кинорежиссер), Дмитрий Гутов (художник), Ольга Шишко (куратор, заведующий отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина), Линор Горалик (писатель, поэт, эссеист), Анна Трапкова (генеральный директор Музея Москвы), Олеся Туркина (куратор, критик), Билл Шерман (профессор Института Варбурга, Великобритания), Дэвид Фридберг (искусствовед, США), Жорж Диди-Уберман (философ, Франция) и другие. В рамках каждой из новых программ пройдут также публичные мероприятия для всех желающих.

Первым проектом, который начнет работу в новом пространстве, станет "Лаборатория по исследованию миграции образов" (с 22 октября 2019), созданная совместно с направлением "Пушкинский XXI". Участие в исследовательской программе позволит молодым людям получить знания в области истории искусства и визуальной культуры, развить навыки комбинаторного мышления. Под руководством кураторов и современных художников они будут изучать образы, существующие в культуре и нашедшие свое отражение в коллекции классического и современного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также проследят их развитие на протяжении веков. На основе полученных знаний участники программы представят собственный выставочный проект.

"Коллективное кино" – проект, участники которого смогут научиться анализировать и снимать кино. Проект представил его ведущий, режиссер и выпускник КЮИ Андрей Сильвестров.

"Кем быть или не быть?" — цикл открытых встреч с профессионалами из мира культуры. В ходе бесед гости расскажут о том, как они выбрали профессию и как это сделать слушателям.

Молодежная междисциплинарная конференция "Пушкинский.Youth" и Школа подготовки к конференции: идея конференции принадлежит участникам КЮИ, музей поддержал данную инициативу и разработал программу "Школы подготовки к конференции". Как и многие современные старшеклассники, участники конференции имеют мало опыта устных публичных выступлений. Задача Школы – научить подростков ярко и лаконично рассказывать о том, что их волнует, презентовать свои идеи, увлечь слушателей.

Для того чтобы адаптировать историческое здание усадьбы Лопухиных под площадку для проведения молодежных программ, среди выпускников Британской высшей школы дизайна был объявлен конкурс на разработку визуальной концепции интерьеров пространства Пушкинский.Youth. В результате проведения конкурса были представлены три концепции, из которых жюри выбрало двоих финалистов: творческую группу Berg&Shulga (Ольга Берг, Оксана Шульга) и команду Савченко Дарьи при участии Митиной Ксении и Летиной Татьяны. Некоторые идеи этих концепций были учтены при разработке итогового проекта, решенного по принципу recycle. В интерьере площадки Пушкинский.Youth использованы элементы застройки выставки Сергея Щукина, прошедшей в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 19 июня по 15 сентября.

Новое пространство будет доступно не только для участников программ Пушкинский.Youth, но и для всех желающих. Площадка работает со среды по воскресенье с 13:00 до 21:00. Чтобы позаниматься здесь самостоятельно или посетить открытые мероприятия, необходимо зарегистрироваться заранее, заполнив простую форму по ссылке . Чтобы запланировать удобное время посещения, рекомендуется ознакомиться с календарем, находящимся по этой же ссылке и отображающим свободные места и аудитории, а также публичные события, к которым может присоединиться любой желающий.

Пушкинский.Youth – общее название для всех молодежных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина. Пушкинский.Youth – это не только беседы об изобразительном искусстве в художественном музее, но и клуб по интересам, пространство для дискуссий на самые разные темы, место, где можно учиться, общаться и узнавать много нового.

Возрастная категория 12+.