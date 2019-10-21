В "Геликон-опере" пройдет церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Москва, 21 октября. Церемония вручения главной премии в области управления — "ТОП-1000 российских менеджеров" (18+) состоится 7 ноября. Премия огласит победителей-участников одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ". Гостей вечера ждет встреча с известным музыкальным коллективом. Партнеры и друзья Ассоциации поздравят организацию с 20-летием.

Основные номинации: "Лучший высший руководитель", "Лучший директор по маркетингу", "Лучший директор по общественным и корпоративным связям", "Лучший финансовый директор", "Лучший директор по информационным технологиям", "Лучший директор по правовым вопросам", "Лучший директор по отношениям с органами власти", "Лучший коммерческий директор", "Лучший директор по персоналу", "Лучший директор по корпоративному управлению", "Лучший директор по логистике", "Лучший директор по корпоративной социальной ответственности".

Специальная номинация: "Лучший независимый директор".

Сбор гостей: с 19:00.

Место проведения: г. Москва, театр "Геликон-опера", ул. Б. Никитская, 19/16.

Регистрация приглашенных гостей открыта до 10:00 6 ноября 2019 года.

В графе "Гость" необходимо указать Ф.И.О. сотрудника Ассоциации менеджеров или партнера, от которого поступило приглашение.

Дресс-код: black tie optional.

Генеральный партнер юбилейного года Ассоциации менеджеров — Аэрофлот. Официальные партнеры юбилейного года ‑ Билайн и СУЭК.

Партнер премии – Федеральный Центр Компетенций.

Партнер номинации "Лучший финансовый директор" - "Велес Капитал".

Генеральный информационный партнер: МИА "Россия сегодня".

Стратегический партнер: АЭИ "Прайм".

Генеральный радиопартнер: Business FM.

Генеральный мультимедийный партнер: МИЦ "Известия".

Организационный партнер: РБК. Конференции.

Креативный партнер: KommersantEvents.

Информационные партнеры: "Москва Медиа", ТАСС, Право.ру, Sostav.ru, Finversia, АКПП, журнал "БОСС", телеканал "Про бизнес", Французско-российская торгово-промышленная палата, Серебряный лучник, Банковское обозрение, МирТесен, CFO Russia, Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, Банки Сегодня.

По вопросам регистрации представителей медиа обращаться к Ларисе Чугуевской, l.chuguevskaya@amr.ru.