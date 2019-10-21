В "Геликон-опере" пройдет церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Москва, 21 октября. Церемония вручения главной премии в области управления — "ТОП-1000 российских менеджеров" (18+) состоится 7 ноября. Премия огласит победителей-участников одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ". Гостей вечера ждет встреча с известным музыкальным коллективом. Партнеры и друзья Ассоциации поздравят организацию с 20-летием.
Основные номинации: "Лучший высший руководитель", "Лучший директор по маркетингу", "Лучший директор по общественным и корпоративным связям", "Лучший финансовый директор", "Лучший директор по информационным технологиям", "Лучший директор по правовым вопросам", "Лучший директор по отношениям с органами власти", "Лучший коммерческий директор", "Лучший директор по персоналу", "Лучший директор по корпоративному управлению", "Лучший директор по логистике", "Лучший директор по корпоративной социальной ответственности".
Специальная номинация: "Лучший независимый директор".
Сбор гостей: с 19:00.
Место проведения: г. Москва, театр "Геликон-опера", ул. Б. Никитская, 19/16.
Регистрация приглашенных гостей открыта до 10:00 6 ноября 2019 года.
В графе "Гость" необходимо указать Ф.И.О. сотрудника Ассоциации менеджеров или партнера, от которого поступило приглашение.
Дресс-код: black tie optional.
Генеральный партнер юбилейного года Ассоциации менеджеров — Аэрофлот. Официальные партнеры юбилейного года ‑ Билайн и СУЭК.
Партнер премии – Федеральный Центр Компетенций.
Партнер номинации "Лучший финансовый директор" - "Велес Капитал".
Генеральный информационный партнер: МИА "Россия сегодня".
Стратегический партнер: АЭИ "Прайм".
Генеральный радиопартнер: Business FM.
Генеральный мультимедийный партнер: МИЦ "Известия".
Организационный партнер: РБК. Конференции.
Креативный партнер: KommersantEvents.
Информационные партнеры: "Москва Медиа", ТАСС, Право.ру, Sostav.ru, Finversia, АКПП, журнал "БОСС", телеканал "Про бизнес", Французско-российская торгово-промышленная палата, Серебряный лучник, Банковское обозрение, МирТесен, CFO Russia, Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, Банки Сегодня.
По вопросам регистрации представителей медиа обращаться к Ларисе Чугуевской, l.chuguevskaya@amr.ru.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.