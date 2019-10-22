Победители конкурса "НАШЕго Радио" отправились в круиз по Волге

Москва, 22 октября. Победители конкурса "НАШЕго Радио" провели выходные на круизном теплоходе "Александр Радищев" в сопровождении "штурманов" утреннего шоу "Подъемники" Александра Бона, Тани Борисовой, Игоря Панькова, компанию которым составил дежурный по рубрике "А нам слабо?" ведущий Андрей Ломанов.

"Слушатели должны были прислать ответ на исторический вопрос по СМС, 15-й правильно ответивший получал путевку в круиз на двоих. Конкурс проходил с начала октября: люди должны были рано проснуться, внимательно слушать эфир, быстро правильно ответить. Погуглить не было возможности, надо было это просто знать. В прошлый тур мы отправились на автобусе в Тверскую область, в этот - решили покорить родные водные просторы. Наиболее приемлемым по расстоянию и живописным оказался Углич, который еще называют маленькой Швейцарией", - рассказала Таня Борисова.

Сразу после анонса конкурса плавание по Волге от компании "ВодоходЪ" стало популярным отдыхом. Самые преданные слушатели "НАШЕго Радио" быстро вычислили тот самый круиз Москва - Углич - Москва. Водное путешествие с любимыми ведущими началось с команды "отдать швартовы", затем традиционное "Прощание славянки", чуть позже - другое, не менее традиционное теплоходное приветствие от капитана Василия Мешкова. Но потом в привычный эфир прямо из капитанской рубки вышли НАШИ ведущие.

Каждый вечер круиза "НАШ ВОЯЖ" сопровождала атмосфера дружеских конкурсов от ведущих утреннего шоу. Интеллектуальные испытания слушателей НАШЕго начались от Игоря Панькова, который собрал всех на квиз в баре теплохода. "Вопросы для нашей игры "Что? Где? Когда?" мы выдумывали сами, но самые сложные помогли придумать знаменитые знатоки", - рассказал Игорь Паньков. Игры разума продолжил ведущий Андрей Ломанов, который получил задание проходить весь день по Угличу в необычном виде: на его светлую голову и лицо были нанесены временные татуировки. В таком виде он все ‪три дня ходил по кораблю и вел развлекательную программу.

Углич называют исторической жемчужиной "Золотого кольца России", и на это сразу несколько причин: во-первых, самому городу больше тысячи лет. А памятникам архитектуры - по 500. Большой интерес вызвал у всех Угличский Кремль - исторический комплекс на правом берегу Волги. Самые древние его укрепления возникли еще в середине X века, что здорово удивило. Также НАШИ путешественники успели посетить княжеские палаты, которые сохранились с XV века, и Богоявленский женский монастырь. С интересом осмотрели и знаменитую на весь мир церковь Царевича Дмитрия на Крови, построенную на месте его убийства. Деревянная часовня с росписями, изображающими гибель царевича и расправу над убийцами, была установлена здесь же в начале XVII века.

После погружения в историю слушателей на борту ждало погружение в рок-н-рольное веселье. Ведущий Александр Бон помог всем желающим раскрыть способности стендап-комика и предложил поучаствовать в своей версии программы "Давай поженимся", а Андрей Ломанов, в свою очередь, научил держать на время на вытянутой руке канистру с охлаждающей жидкостью.

Возрастная кактегория 18+.

Все подробности можно узнать на сайте НАШЕго Радио.

"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "Наше Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".