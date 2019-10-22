Завершил работу VIII Славянский международный экономический форум

Брянск, 22 октября. В Брянске завершился VIII Славянский международный экономический форум (СМЭФ-2019). "Сбережение и приумножение человеческого потенциала" — так звучала его главная тема.

Организованный правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M форум собрал в 2019 году рекордное число участников — более 1800 человек, в том числе из Республики Беларусь, Республики Сербской, Молдовы, Испании, Южной Кореи, Тайваня (КНР), других стран и регионов. СМЭФ-2019 прошел в формате 14 мероприятий, включающих пленарную дискуссию, тематические заседания, экспертные сессии, молодежную мастерскую, выставку проектов развития Брянской области "Комфортная экосреда региона".

Приветствия участникам форума были направлены от лица министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина, министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александра Субботина, министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина, президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, а также ряд других приветственных обращений от министерств, ведомств и стран-партнеров.

Перед началом пленарного заседания форума участникам был продемонстрирован фильм о достижениях и потенциале Брянской области.

Открыл форум губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем выступлении он подчеркнул, что реализация национальных проектов в регионе уже идет полным ходом. В области строятся комфортное жилье, современные спортивные сооружения и больницы, школы и детские сады, приводятся в порядок дороги, благоустраиваются парки и скверы, обновляется парк общественного транспорта.

Среди первостепенных задач — создание новых рабочих мест в регионе. При этом необходимо не просто обеспечить их достаточное количество, но и обеспечить высокое качество: высокую технологичность, хорошие условия труда, достойный уровень заработной платы. Исполнение этой задачи возможно только при условии развития основных отраслей экономики — промышленности и сельского хозяйства.

Промышленный сектор исторически является базовым в Брянской области. И сегодня это драйвер всей экономики региона. За последние пять лет рост индекса промышленного производства составил 36,5%. За восемь месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 114,4% – это первый результат в ЦФО и четвертый в России.

Кардинально изменился аграрный сектор. Сегодня это высокотехнологичная и конкурентная отрасль экономики всей страны. Брянская область является лидером по многим направлениям. Она занимает первое место в России по промышленному производству картофеля, а по поголовью КРС область первая в Центральном Федеральном округе и вторая в Российской Федерации. В области производится 7,5% всех сыров в РФ, резюмировал губернатор.

В своем выступлении председатель Брянской областной Думы Владимир Попков назвал основным вопросом повестки дня реализацию национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации В.В. Путиным, а также региональных проектов, которые утвердил губернатор Брянской области. В рамках означенных проектов до 2024 года будет направлено более 34 млрд рублей. Для выполнения поставленных задач необходимо главное внимание уделять кадрам. Развитые промышленность и сельское хозяйство предъявляют повышенные требования к подготовке будущих специалистов технических специальностей. Для повышения грамотности школьников по таким предметам, как информатика, физика и математика в Брянской области четыре года назад была создана сеть Центров технического образования. Сегодня в 11 центрах проходят обучение 2800 старшеклассников.

Другая важная задача, стоящая перед регионом, на которую обратил внимание Владимир Попков, – улучшение системы здравоохранения и повышение квалификации врачей. Правительство области установило партнерские отношения с лучшим медицинским ВУЗом страны - Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова. В этом университете буду проходить переподготовку брянские врачи. В Брянске открылся предуниверсарий, где школьники будут готовиться к профессии врача и затем по целевому набору пойдут учиться в московский медуниверситет, чтобы по окончании вернуться и работать в клиниках Брянщины. Для того чтобы медицинские работники приезжали жить и работать в регион, Областная дума поддержала инициативу губернатора Александра Богомаза о выделении из областного бюджета 1 млрд рублей на покупку квартир для врачей.

Еще одна важная задача – повышение качества образования. Владимир Попков отметил, что необходимо привлекать в регион лучших учителей. Хорошо себя показала федеральная программа "Земский доктор". Используя ее опыт, важно запустить аналогичную программу в сфере образования – "Земский учитель".

Сбережение народа – это, в том числе, задача демографическая. Социологические опросы показывают, что 45% респондентов считают: для роста населения одних материальных мер недостаточно. Михайлова Елена, советник генерального директора Фонда ВЦИОМ, сообщила, что общественное мнение склоняется к комплексному решению проблемы и здесь важны все меры: и материальные, и воспитание духовности, и меры социальной адаптации молодежи, и пропаганда семейных ценностей.

Продолжая тему сбережения народа, иеромонах Брянской митрополии Корнилий отметил, что важно сохранять духовность народа, основанную на многовековых традициях. Сохранение традиционной системы ценностей, ее неразрывность являются тем фундаментом, на котором можно и нужно строить жизнь. Корнилий подчеркнул, что человечество сегодня переживает небывалый вызов, который затрагивает душевную сферу человека. Этот вызов связан с беспрецедентной доступностью и распространением информации. Воспользоваться этим с пользой для души, общества, государства сможет только самостоятельная личность, личность с четко сформировавшимися ценностными установками, отметил иеромонах.

"Основа демографии и рождаемости – духовность. Если мы не возродим духовность, когда каждый житель нашей страны будет гордиться своей родиной, своим народом, своими предками, мы ничего не решим", - поддержал Корнилия губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Важным фактором в решении проблемы повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни является правильный образ жизни. Однако велика роль и уровня, и качества предоставления медицинских услуг. Как отметил заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов, качество медицины во многом зависит от уровня и квалификации кадров. Данная проблема в области решается комплексно, в том числе путем приобретения жилья для врачей. На эти цели из бюджета области выделяется 1 млрд рублей. Заместитель губернатора сообщил, что по этой программе в 2019 году было приобретено 156 квартир и все еще идут торги по покупке дополнительных жилых площадей.

В рамках обсуждения вопроса развития села и реализации Федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевелкина сообщила, что сейчас формируются проекты для финансирования и реализации. Они предлагаются непосредственно субъектами, а не в директивном порядке. Основными задачами программы является: сокращение разрыва доходов между сельским и городским населением, удержание населения на сельских территориях, повышение уровня благоустройства домовладений. Финансирование государственной программы составляет более 2 трлн рублей. Также предусматривается значительное привлечение внебюджетных инвестиций: на один государственный рубль — один рубль из внебюджетных источников. В рамках означенной программы планируется запуск проекта "сельской ипотеки". В ближайшее время правительство России примет постановление о распределении субсидий по формированию проектов комплексного развития сельских территорий. Выбор проектов для финансирования будет проводиться на конкурсной основе. Лучшие проекты в каждом федеральном округе получат финансирование уже в 2020 году.

В своем выступлении председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло, рассуждая о сохранении села и развитии сельского хозяйства, сказал, что программа развития села в Республике Беларусь длилась 10 лет. Он согласился с тезисом, что необходимо сближать уровень жизни на селе и в городе, в первую очередь, в плане инфраструктуры. Он отметил, что, укрупнив сельскохозяйственное производство, в результате Беларусь потеряла село. Выход был найден в развитии мелкого сельскохозяйственного производства, ориентированного на экологически чистую продукцию. А также в поддержке и распространении агротуризма. Сегодня малый бизнес на селе занимает 2% объема продукции, производимой Республикой Беларусь. В проекте руководства страны увеличить эту цифру до 5%.

Приняв участие в дискуссии о развитии сельского хозяйства, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль поделился аналогичными проблемами села и путями их решения на территории ПМР. Он отметил, что людям, которые хотят заниматься фермерским хозяйством и готовы содержать ферму на 20-30 голов скота, выделяется земельный участок площадью до 200 га. Также им предоставляется кредит под 1% годовых, и хозяйство освобождается от всех налогов, кроме социальных и подоходного, на три года. При этом главным условием для продуктивной работы на селе он назвал создание комфортной инфраструктуры.

Вопросы финансовой поддержки развития сельских территорий осветил заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Денис Константинов. Он отметил, что государственная поддержка в агропромышленном секторе играет большую роль, без нее говорить о развитии отрасли очень сложно, и Россельхозбанк предлагает программы, которые позволяют снизить нагрузку на сельхозпроизводителей. В частности, продолжает работать программа субсидирования ставок для сельхозпроизводителей от крупных агрохолдингов до малых форм хозяйствования. Общий объем вложений банка в Брянскую область уже превысил 20 млрд рублей, только за 2019 год сумма составила более 1,5 млрд рублей.

В рамках осуществления программы комплексного развития сельских территорий предусматривается выделение сельской ипотеки под 3% годовых на 25 лет. Этот проект будет реализован с начала 2020 года. Одновременно будет запущена программа оборотного кредитования на улучшение условий жилья и инфраструктурных условий, которая рассчитана на пятилетнее кредитование со ставкой не выше 5% годовых. Кроме того, Россельхозбанк открывает дистанционную школу для фермеров, которая позволит им получать информацию о технологических новациях, лучших пакетных решениях по управлению бизнесом.

Денис Константинов также напомнил, что программа комплексного развития сельских территорий содержит возможности для подготовки новых специалистов, а именно компенсацию затрат на обучение в высших учебных заведениях в размере 30%. А банк в дополнение к этому запустил программу стипендиальной поддержки в высших сельскохозяйственных учебных заведениях.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев отметил, что мировой тренд развития сельского хозяйства и промышленности заставляет человеческие сообщества объединяться в общие агломерации. И сегодня в мире стоит вопрос о создании так называемого "Всемирного зернового союза".

Николай Валуев поддержал мнение Александра Забелло, что необходимо развивать как крупные агропромышленные предприятия, которые были и будут оставаться флагманами отрасли, так и малые формы хозяйствования на селе, которые могут работать в своей нише. Он также обратил внимание, что вопросы экологии стоят более остро именно в местах, где размещаются крупные агрохолдинги.

Перспективы развития радиоэлектронной промышленности Брянской области были озвучены в дискуссионном выступлении исполнительного директора Ассоциации "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности" Веры Смирновой.

Также в пленарной дискуссии приняли участие: заместитель начальника управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Федеральной службы по труду и занятости Иван Соколов, руководитель межведомственной рабочей группы по кластеру двойного назначения коллегии ВПК РФ, генеральный директор Института государственно-частного планирования Елена Антипина, генеральный директор АО "Метаклэй" Сергей Штепа, министр европейской интеграции и международного сотрудничества правительства Республики Сербской Златан Клокич, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар и другие.

За время работы форума на площадках СМЭФ прошло 12 мероприятий. Работу форума сопровождала выставка "Комфортная экосреда региона".

В рамках форума состоялось подписание 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с правительством Брянской области в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, телекоммуникации, промышленности и АПК на общую сумму более 17 млрд рублей. Соглашения были заключены с Минским областным исполнительным комитетом, ООО "Дружба-2", ООО "Русагро", АПХ "Мираторг", ООО "Дружба", АО "Пролетарий", ООО "Брасовские сыры", КФХ Агрохолдинг "Кролково", АО Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ООО "Рустехно", ООО "Клинцовская ТЭЦ", АО "Метаклэй", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком".

Форум прошел при поддержке: Торгово-промышленной палаты РФ, Брянской торгово-промышленной палаты, Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Института государственно-частого планирования, Федерального агентства лесного хозяйства, Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова, Общенациональной ассоциации ТОС. Официальный спонсор – АО "Россельхозбанк". Телекоммуникационный партнер – ПАО "Ростелеком". Спонсоры — АО "Метаклэй", АО "Чистая планета", ПАО "Сбербанк", GE Healthcare в России/СНГ.

Итогом работы форума стала резолюция, в которую вошли ключевые предложения от организаторов и участников проекта.

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