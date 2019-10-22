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В Сухоложском подразделении компании "Форэс" высадили 80 новых деревьев

Растущий лесной фонд крупнейшего в России предприятия по производству пропантов пополнили пирамидальные тополя, остролистные клены и ели
Описание
© Пресс-служба ООО "Форэс"

ТАСС, 22 октября. Восемьдесят молодых деревьев высадили в сентябре-октябре работники Сухоложского подразделения компании "Форэс" на территории и в санитарно-защитной зоне предприятия. Растущий лесной фонд завода пополнили 30 пирамидальных тополей, 30 остролистных кленов и 20 елей, рассказали в пресс-службе компании.

"Средства на озеленение в планах природоохранных мероприятий мы предусматриваем каждый год, и каждый год полностью их используем", - сказала начальник экоаналитической лаборатории предприятия Галина Чуванева. Именно деревья-подростки, напоминает она, приживаются лучше всего, в отличие от взрослых деревьев.

"Неспроста были выбраны и породы саженцев. Пирамидальные тополя, в отличие от классических, не дают пуха. Кроме того, они, как и остролистные клены, обладают широкой листвой, которая служит дополнительным барьером от шума и пыли", - рассказали в пресс-службе.

Проект благоустройства санитарно-защитной зоны Сухоложского подразделения предполагает сохранение растущих там растений и деревьев. Сотрудники предприятия обрабатывают почву, обрезают деревья и кустарники, убирают погибшие растения и высаживают новые им на замену.

Осенние посадки обошлись заводу в 40 тыс. рублей. Всего же в 2019 году на озеленение Сухоложского подразделения было выделено более 160 тыс. рублей. Летом работники высадили 10 саженцев елей и 17 молодых лип возле станции биологической очистки сточных вод (БИОС). "У многих заводских зданий установлены клумбы с петуньями, астрами, ромашками, ирисами, тюльпанами, пионами – и это далеко не полный список всех цветов, украшающих завод", - рассказали на предприятии.

В рамках национального проекта "Экология" и федерального проекта "Сохранение лесов" к 2024 году президентом РФ поставлена задача обеспечить 100% баланс выбытия и воспроизводства лесов.

О компании

Компания "Форэс" - лидер производства пропантов (керамических расклинивателей нефтяных скважин – прим. ТАСС) в России, занимает 60% отечественного рынка этих изделий. Пропанты более 15 лет успешно применяются на месторождениях нефтегазодобывающих компаний России и Казахстана. В компании внедрена система менеджмента качества по версии международного стандарта ISO 9001. Каждое предприятие "Форэса" оснащено современными пылегазоуловительными установками, которые обеспечивают экологическую безопасность – выполнение природоохранных норм на границах санитарно-защитных зон и в рабочих помещениях. Контролировать уровень экологической безопасности позволяет производственный экомониторинг, который ведет экологическая служба компании.

В четырех производственных подразделениях – Асбестовском, Сухоложском, Курьинском, Каменск-Уральском – и на трех предприятиях-партнерах в Свердловской и Курганской областях работают около 4 тыс. сотрудников. В структуре компании три консигнационных склада - в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, а также Научный центр в Екатеринбурге.

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