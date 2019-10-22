Дни Академии Н.С. Михалкова пройдут в рамках Культурного форума в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 22 октября. В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова c 14 по 16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдут "Дни Академии Н.С. Михалкова" ­– серия мероприятий, приуроченных к пятилетнему юбилею Академии Н.С. Михалкова, призванная познакомить участников и гостей форума с разносторонней деятельностью Академии на конкретных практических результатах, а также впервые в Санкт-Петербурге представить спектакли и киноработы выпускников Академии. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках спецпроекта "Творческие проекты Академии Н.С. Михалкова".

"Очень важно, что события проекта проходят в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который на протяжении ряда лет удерживает статус крупнейшей площадки, объединяющей представителей культурной отрасли со всего мира. Это означает, что посетить запланированные мероприятия – театральные постановки, лекции и мастер-классы мэтров индустрии – смогут не только наши соотечественники, но и зарубежные гости", – отмечает в своем приветствии министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

В рамках проекта пройдут тематические мероприятия: мастер-класс ректора Академии, народного артиста РФ Н.С. Михалкова "Как невидимое сделать видимым?" для актеров и студентов профильных вузов, специалистов в области театра и кино, широкого круга слушателей; лекция и презентация книги Д. Шемякина "Презентация книги-расследования "Путешествие с Генрихом". Попытка лекции о позднем творчестве И.А. Бунина" для широкого круга слушателей; показ лучших короткометражных киноработ, созданных слушателями Академии в рамках учебного процесса за пять прошедших лет.

Центральным событием проекта станет показ спектаклей "Метаморфозы II: Жены артистов" и "Метаморфозы III: Враги" (художественный руководитель спектаклей – Никита Михалков) на основной сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Спектакли-конструкторы - своеобразные литературно-сценические коллажи, созданные по произведениям классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина - будут демонстрироваться зрителю в необычном формате открытой репетиции. Одной из главных особенностей станет форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки. Спектакли будут впервые показаны в Санкт-Петербурге.

"Я рад, что наша Академия кинематографического и театрального искусства в этом году принимает участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме – это первый опыт участия Академии в столь значимом мероприятии. В рамках форума состоятся "Дни Академии Н.С. Михалкова" – это и спецпоказ лучших киноработ выпускников Академии, и лекция известного писателя и педагога Джона Шемякина, и мой творческий мастер-класс. Центральным событием станут спектакли нашей творческой лаборатории "Метаморфозы-2: Жены артистов" и "Метаморфозы-3: Враги" по произведениям выдающихся классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Показы пройдут на легендарной сцене БДТ им. Товстоногова. Надеемся, что спектакли нашей Академии не разочаруют, а очаруют зрителей культурной столицы России", – признается ректор Академии, народный артист России Никита Михалков.

Проект "Дни Академии" предоставит уникальную возможность ознакомиться с методикой работы Академии как многопрофильного учебного заведения. Спектакли Академии Н.С. Михалкова продемонстрируют путь "перевода" классической прозы А.П. Чехова и И.А. Бунина на современный театральный язык, в том числе пластический, представят возможности применения новейших художественно-технических решений. Созданные в рамках учебной программы Академии спектакли демонстрируют, как за сравнительно короткий период времени из "учебного набора" молодых артистов можно создать творческий ансамбль. Киноработы выпускников продемонстрируют разносторонние интересы молодых кинематографистов, многообразие тем и проблематики, которым посвящены их работы, эксперименты в области технических приемов.

График проведения мероприятий проекта в Санкт-Петербурге:

14 ноября 2019 года

19:00 – 21:30 (Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, наб. р. Фонтанки, 65) ­– показ спектакля "Метаморфозы-2: Жены артистов", 12+.

15 ноября 2019 года

19:00 – 21:30 (Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, наб. р. Фонтанки, 65) ­– показ спектакля "Метаморфозы-3: Враги", 12+.

16 ноября 2019 года

12:00 – 13:30 (Главный штаб Эрмитажа, Пресс-центр, Дворцовая пл., д. 6/8) – презентация книги Д. Шемякина "Презентация книги-расследования "Путешествие с Генрихом". Попытка лекции о позднем творчестве И.А. Бунина", 12+.

16:15 – 17:45 (Главный штаб Эрмитажа, Атриум, Дворцовая пл., 6/8) – мастер-класс ректора Академии, народного артиста РФ Н.С. Михалкова "Как невидимое сделать видимым?", 12+.

18:00 – 20:00 (Главный штаб Эрмитажа, Лекторий, Дворцовая пл., д. 6/8) – кинопоказ выпускных работ Академии Н.С. Михалкова, 12+.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.

Форум развивается параллельно в двух потоках – Профессиональном и Общественном – и трех направлениях. Обширная Деловая программа (Профессиональный поток) представляет интерес для специалистов различных областей культуры; компаний и организаций, заинтересованных в реализации культурных проектов; представителей власти, нацеленных на урегулирование механизмов культурной политики. Деловая программа охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, три тематических трека, официальные мероприятия. В Профессиональный поток также включены программа Деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии Всероссийской акции "Меценат года" и Премии имени А.В. Луначарского. Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках Общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Вход на мероприятия Общественного потока бесплатный по электронным билетам, которые могут скачать зарегистрированные участники форума. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга, билеты на которые можно приобрести на ресурсах, предлагаемых площадками проведения мероприятий. Информация о площадках — на сайте culturalforum.ru.

Об организаторе

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – масштабный образовательный проект, адресованный профессионалам театра и кино, целью которого является содействие профессиональному росту новой генерации специалистов, налаживанию творческих и человеческих связей между людьми разных стран, обмену опытом на базе главных культурных завоеваний – русского театра и кинематографа. Академия Н.С. Михалкова была создана в 2015 году на базе Летней киноакадемии, с успехом несколько лет проходившей в Москве. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков. Официальный сайт Академии: academynsm.ru.