IV Национальный Рекламный Форум пройдет в Москве 26-27 ноября

Москва, 22 октября. В кинотеатре "Октябрь" 26-27 ноября состоится самое масштабное событие в медиа-коммуникационной сфере - IV Национальный Рекламный Форум (НРФ’19). В этом году запланирована работа более 30 сессий, которые пройдут в формате дискуссий, отражающих позицию каждого участника бизнес-процесса: агентств, площадок, технологичных платформ, брендов, медиахолдингов, исследовательских компаний.

Организационный комитет НРФ начинает анонсировать утвержденные тематики.

Сессия "Медиаконтент: борьба за деньги и внимание аудитории"

При поддержке ИД "Ведомости" участники и эксперты обсудят ряд актуальных вопросов, влияющих на коммерческий рост медиа:

- Как развивать и адаптировать медиаконтент под запросы рынка?

- Как удовлетворить спрос на качественные и интересные новости?

- Жизнь на экране телефона: screenlife как новый формат кино.

- Особенности национального ОТТ: сколько можно заработать на российском аналоге Netflix?

- Как заставить потребителей платить за контент?

- Как медиа помогают рекламодателям в создании нативного контента?

Сессия "Бренды-челленджеры: путь нестандартных компаний"

Данная панель посвящена официальной презентации новой книги агентства PHD " Низвержение 2 " в России, которую представит соавтор книги. Спустя семь лет после выхода первой части, PHD подготовило обзор новой волны брендов-челленджеров. Представители PHD проведут дискуссионную панель и узнают у самых ярких челленджеров среди российских компаний и локальных представительств мировых брендов, каким принципам они следуют, как создают медиастратегии и какую роль для них сегодня играют такие понятия, как технологии, big data, культура и креативность.

Сессия "Как медиа-проектам привлечь инвестиции на любой стадии реализации?"

Сессия представит новые смыслы трансформации современных медиа: стратегии по инвестированию в медиа на примере конкретных кейсов; обзор медиа-каналов и инструментов приоритетных для инвестирования; экскурс в мировые тенденции индустрии развлечений и медиа.

Сессия "Голая" правда. Прозрачность на диджитал рынке России"

Эксперты комитета Digital-агентств Ассоциации коммуникационных агентств России впервые презентуют итоги рейтинга Digital-агентств АКАР (non-media) 2018. Рейтинг бизнес устойчивости, который даст понимание клиенту, с каким агентством он работает, предложит выбор поставщика на основе объективной картины.

Эксперты представят стратегии продвижения и развития на рынке, объяснят, за счет каких показателей занять лидирующие позиции в рейтинге, как его правильно использовать, как сделать свой бизнес лучше и эффективнее. Открытая информация, представленная в рамках проекта, — основной стимул и ориентир к развитию бизнеса агентства.

Сессия "Маркетинг реальных действий. Ближе к покупателю - выше продажи"

При поддержке Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) пройдет обсуждение влияния маркетинговых инструментов на продажи в условиях быстро меняющегося рынка. В рамках сессии участники рассмотрят качество агентского сервиса через взаимоотношения заказчиков и исполнителей, а также эффективные практики, стимулирующие потребительскую активность.

Сессия "Спонсорство – эффективный друг бренда"

Индустриальный опрос АКАР по спонсорству показал: ключевая причина, по которой рекламодатели не покупают спонсорство на ТВ, – сложности в оценке эффективности.

В рамках панели сейлз-хаус "Газпром-медиа" представит: методологию оценки эффективности, анализ мирового и российский опыта, свежие результаты масштабных исследований на примере реальных рекламных кампаний.

Сессия "Правовые аспекты рекламной деятельности"

Для большинства участников медиа-коммуникационного рынка важно оставаться в курсе действующих правил и возможных нововведений в юридическом поле. IV Национальный Рекламный Форум делает акцент на цифровых коммуникациях: спонсорской рекламе 360 (законодательное регулирование спонсорской ТВ-рекламы, Hbb-TV, интеграций в ТВ-контенте и в сети Интернет), ответственности за нарушение законодательства о рекламе, использовании персональных данных в рамках рекламных кампаний, интеллектуальной собственности в рекламе и рекламе в сети Интернет.

Под эгидой форума ежегодно объединяются топ-менеджеры медиахолдингов, главные лица телеканалов и рекламных агентств, ведущие рекламодатели страны, а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств для обсуждения глобальных вопросов развития индустрии.

Организаторы: АКАР, РАМУ, IAB Russia.

Форум пройдет при поддержке: "Газпром-медиа Холдинг" (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), а также: Dentsu Aegis Network Russia, Национальный Рекламный Альянс, OMD OM Group, Media Direction Group, "Регион Медиа", Russ Outdoor, MAER GROUP и многие другие.

Партнеры проекта: Forbes (генеральный информационный партнер); ТАСС (генеральное информационное агентство); Sostav.ru (генеральный индустриальный партнер); ГИПП, АБКР, АКМА (индустриальные партнеры); ГК "Выбери радио" (региональный радиопартнер); MediaJobs (hr-партнер); Мир Тесен (информационный партнер); Intronic (indoor-партнер).

Программа Национального Рекламного Форума ежедневно обновляется. Подробная информация о мероприятии представлена на официальном сайте.

Возрастная категория 18+.