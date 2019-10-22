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Эксперт МАГАТЭ: КАЭС достигла прогресса в обеспечении технической поддержки энергоблоков

В качестве лучшей практики для распространения на другие АЭС Тэа Билич Забрич отметила ведение электронной базы данных в области управления временными модификациями
Описание
© Пресс-службы Калининской АЭС

ТАСС, 22 октября. Деятельность Калининской АЭС в области обеспечения технической поддержки энергоблоков, а также управления конфигурацией и модификациями систем и оборудования соответствует требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такую оценку дала эксперт МАГАТЭ Тэа Билич Забрич (Республика Словения) в ходе семинара, прошедшего на КАЭС с 13 по 18 октября. 

Семинар прошел в рамках программы сотрудничества Агентства и АО "Концерн Росэнергоатом", а также в преддверии миссии OSART (Operating Safety Analysis Review Team – группа анализа эксплуатационной безопасности), которая пройдет на атомной станции в апреле 2020 года.

В ходе визита эксперт побывала на промышленной площадке Калининской АЭС, осмотрела технологические помещения атомной станции, изучила техническую документацию и инструкции, провела интервьюирование персонала.

По словам Тэа Билич Забрич, за прошедшие два года с момента ее последнего визита на атомной станции произошли значительные изменения в области организации работ, существенно повысился уровень знаний и компетенций персонала. "Калининская АЭС движется в правильном направлении. Достигнут значительный прогресс, что свидетельствует о твердом стремлении руководства станции к непрерывному повышению уровня эксплуатационной безопасности", - подчеркнула она.

В качестве лучшей практики для распространения на другие АЭС эксперт МАГАТЭ отметила ведение электронной базы данных в области управления временными модификациями. Система учета структурирована и объединена под одной информационной оболочкой, доступной всем работникам атомной станции.

Итогом семинара станет отчет, в который войдут комментарии и рекомендации для улучшения деятельности Калининской АЭС по направлениям, связанным с технической поддержкой атомной станции.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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