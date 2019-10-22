Александр Моор: "Лидеры России" – это возможность проявить свои управленческие качества

ТАСС, 22 октября. Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился во вторник с финалистами, победителями и участниками нового сезона проекта "Лидеры России". "Этот конкурс - эффективный социальный лифт для инициативных молодых управленцев всей страны", - заявил на встрече глава региона.

По его мнению, этот конкурс дает участникам возможность пообщаться с российскими лидерами, поработать над интересными социально-значимыми проектами.

"Многие использовали этот конкурсный марафон для своего профессионального и личностного роста. Все компании, которые думают о своем развитии, и регионы России так или иначе конкурируют за талантливых управленцев, проводят свои конкурсы. Следят за тем, как идет проект "Лидеры России". В этом году он расширился. Здорово, что и по таким направлениям как "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология" будут отобраны эффективные управленцы", - высказал мнение губернатор.

"Знаю, что и сегодня в этом зале присутствуют молодые управленцы, которые приняли решение проявить себя в этом проекте. Уверен, вы достойно представите наш регион на всероссийском уровне", - подчеркнул губернатор.

Среди победителей прошлых конкурсов есть тюменцы. Максим Скворцов - победитель первого сезона, после участия возглавил Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Победитель второго сезона, тюменец Петр Вагин, занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии.

Заявочная кампания третьего сезона Всероссийского конкурса "Лидеры России" продлится до 27 октября включительно. В этом году участники могут проявить себя в новых направлениях: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технология".

В завершение встречи победители прошлых сезонов поделились своими впечатлениями о конкурсе и дали несколько советов будущим участникам, рассказали в пресс-службе.

О конкурсе

4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", который прошел в Сочи в образовательном центре "Сириус". На сегодня от жителей Тюменской области на участие в третьем сезоне конкурса "Лидеры России 2020" подали заявки 2309 человек, сообщают в пресс-службе облправительства. Всего подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира.