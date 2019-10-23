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ММК участвует в инновационном форуме в "Сколково"

"ММК-Информсервис" представляет на форуме "Открытые инновации-2019" свои разработки по системе электронного документооборота "Атач" и программным роботам RPA
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ТАСС, 23 октября. "ММК-Информсервис" (входит в Группу ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") представляет свои разработки по электронному документообороту и программным роботам RPA на форуме "Открытые инновации -2019". Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК"

В инновационном центре "Сколково" проходит Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации – 2019", программа которого в этом году строится на пересечении трех элементов — технологий, экономики и человека.

В рамках форума ООО "ММК-Информсервис" представляет свои разработки по системе электронного документооборота "Атач" и программным роботам RPA, десятки которых разработаны силами Центра компетенций RPA и инноваций и уже успешно функционируют в Группе ПАО "ММК", и их количество постоянно растет.

В течение трех дней специалисты ООО "ММК-Информсервис" будут демонстрировать свои инновационные разработки. В форуме примет участие около 20 тыс. посетителей из 90 стран, в том числе – потенциальные заказчики, заинтересованные вывести систему документооборота на новый качественный уровень, а также внедрить программных роботов в практику.

О форуме

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу и деловые встречи.

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Россия
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