"Русские сезоны" представят спектакли "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" в Германии

Москва, 23 октября. Гастроли Театра имени Моссовета со спектаклями "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" в постановке Андрея Кончаловского состоятся 27, 28 ноября, а также 1 и 4 декабря 2019 года в Германии. Они проходят при поддержке Департамента культуры города Москвы и включены в обширную программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь", – говорит Андрей Кончаловский.

"Дядя Ваня" и "Вишневый сад" – части трилогии (в нее также входит спектакль "Три сестры"), авторского проекта режиссера, выступающего в этих спектаклях и в качестве художника, объединившего все три постановки единым решением сценического пространства. Это первый в истории столичного театра чеховский триптих, каждый из спектаклей которого ярок и самоценен. Последовательный показ всех трех постановок складывается в красивую сагу о судьбах России на рубеже XIX-XX веков, рассказанную живым современным театральным языком.

Спектакль "Дядя Ваня" – второе обращение режиссера к одноименной пьесе А. П. Чехова, по которой в 1970 году он снял фильм, ставший одной из лучших экранизаций произведений великого драматурга. На театральной сцене Андрей Кончаловский вновь осмысливает вечную тему поиска человеком самореализации и счастья. Оставаясь верным классической традиции, режиссер делает свой спектакль созвучным проблемам нашего времени, погружая героев в атмосферу повседневности.

В спектакле "Дядя Ваня" играют: Павел Деревянко, Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Александр Филиппенко, Наталия Вдовина, Ольга Анохина, Александр Бобровский, Лариса Кузнецова, Лили Болгашвили.

"Вишневый сад" стал заключительной частью чеховского триптиха Андрея Кончаловского на сцене Театра имени Моссовета. Режиссер объединяет формы традиционного и современного театра: спектакль поставлен в классической эстетике, но в неклассической интерпретации. Глубокая и точная режиссерская трактовка, мощный актерский ансамбль, стильное оформление делают спектакль ярким, психологически тонким и захватывающим зрелищем.

В спектакле "Вишневый сад" заняты: Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина, Юлия Бурова, Александр Бобровский, Лариса Кузнецова, Евгений Ратьков, Владимир Горюшин, Александра Кузенкина, Антон Аносов, Владислав Боковин, Владимир Прокошин и другие.

Чеховская трилогия Андрея Кончаловского в 2017 году удостоена премии Правительства РФ в области культуры, а спектакль "Вишневый сад" – театральной премии газеты "Московский комсомолец" в нескольких номинациях: "Лучший спектакль на большой сцене", "Лучшая женская роль" (Юлия Высоцкая – Раневская) и "Лучшая мужская роль" (Александр Домогаров – Гаев), а сам А. С. Кончаловский стал лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссер".

Программа мероприятия и места проведения

27 ноября 2019 года – показ спектакля "Дядя Ваня" (культурный центр "Forum", Леверкузен, Германия)

28 ноября 2019 года – показ спектакля "Вишневый сад" (культурный центр "Forum", Леверкузен, Германия)

01 декабря 2019 года – показ спектакля "Дядя Ваня" ("Konzerthaus", Карлсруэ, Германия)

04 декабря 2019 года – показ спектакля "Дядя Ваня" (театр "Admiralspalast", Берлин, Германия)

Возрастная категория 16+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

О проекте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ: media@russianseasons.org