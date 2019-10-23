Виртуальный тир будет работать на Саммите Россия – Африка

Сочи, 23 октября. На площадке Экономического форума Россия – Африка, на стенде VRComm, будет представлен виртуальный тир с полным погружением и использованием весогабаритных моделей охотничьих карабинов.

В рамках проекта Roscongress Sport Club состоится стрелковый турнир для участников форума. Результаты каждого игрока будут фиксироваться в общем зачете. Контент тира оформлен в двух стилистических решениях и содержит два уровня: один из них будет копировать природу средней полосы России, а второй – африканской саванны.

Игроки будут использовать специальные модели охотничьих карабинов с отделкой под дерево, которые выполнены в одном стилистическом решении с оформлением программной части форума.

Официальное открытие стенда состоится 23 октября, в 13:00, на стенде VRComm (#22).

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