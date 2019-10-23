Дипмиссия КНР в Екатеринбурге намерена отправить делегации СМИ Урала в Китай. Фоторепортаж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге планирует в 2020 году продолжить опыт отправки делегаций сотрудников уральских СМИ и студентов в Китай. Об этом сообщил в среду на круглом столе в Уральском региональном информационном центре ТАСС временно исполняющий обязанности генконсула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

"Мы имеем планы, чтобы в будущем году продолжать эту традицию, но еще не определили конкретное время и состав делегации. Я думаю, что корреспонденты и журналисты - наши друзья. Мы будем держать крепкую связь со СМИ, развивать наше сотрудничество", - сказал он.

По его словам, в этом году в мае и сентябре в Китае побывали две делегации из представителей уральских и сибирских СМИ, а также студенты и школьники, изучающие китайский язык. Делегацию журналистов возглавляла директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Делегаты посетили города Пекин, Чжанчжоу и Ханчжоу. Второй состав посетил Пекин, Шанхай и Ханчжоу.

"Делегация молодежи посетила Китайский народный университет, Центр исследования России, школу при Народном университете. Эти два визита были совершены в канун 70-летия со момента установления дипломатических отношений КНР и РФ. Это своевременные визиты, которые имеют особое значение", - отметил дипломат.

Как отметила представитель института Конфуция Уральского федерального университета Ольга Хардина, в состав молодежной делегации вошли восемь человек. "Каждый город уникален по-своему, запомнился чем-то особенным. Мы посетили и школу при Китайском народном университете. Официально она самая лучшая в стране, нам показали кампус школы, техническое оснащение", - рассказала Хардина.

По словам Марии Картуз, журналисты ознакомились со всеми сторонами жизни: культурой, повседневностью, бизнесом, властью. "Насыщенная программа. Я не первый раз принимаю участие в подобных пресс-турах и каждый раз понимаю, какой Китай большой и разнообразный", - сказала она.

После завершения круглого стола участники мероприятия и журналисты осмотрели выставку, подготовленную по итогам поездки делегации в Китай. Экспозиция включает 20 фотографий с пейзажами, выступлениями китайских артистов, работы СМИ.

О Генконсульстве

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области, лидер по объему товарооборота.