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ММК расширяет границы внедрения корпоративной информационной системы

Магнитогорский меткомбинат успешно завершил первый этап масштабного проекта по внедрению единой корпоративной информационной системы на базе Oracle R12 для организаций группы ММК

ТАСС, 24 октября. Переведены на единую корпоративную систему ПАО "ММК" ООО "Объединенная сервисная компания" (оказывает комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту) и ОАО "ММК-МЕТИЗ" (один из ведущих российских производителей метизной продукции), сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Там отмечают, что уже с первых месяцев внедрения эти компании получают эффект от возможности детально видеть и управлять производственно-материальными потоками, принимать оптимальные решения.

"Целью проекта является создание единого информационного пространства для ключевых организаций группы ММК, внедрение лучших мировых практик по ведению бизнеса, а также подготовка платформы для реализации стратегических инициатив "Индустрия 4.0", - отметил руководитель проекта директор по экономике ПАО ММК Андрей Еремин.

Следуя планам развития корпоративной системы, с 1 октября дан старт второго этапа проекта по внедрению Oracle R12 еще в двух организациях группы ММК: ООО "Механоремонтный комплекс" (производитель оборудования и запасных частей для металлургического производства) и ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод" (производитель проката с покрытием).

Внедрение новой корпоративной системы унифицирует в этих обществах бизнес-процессы, повысит их эффективность и прозрачность. КИС позволит компаниям подняться на новый уровень управления, учета и контроля в соответствии с корпоративными стандартами ММК. Новые IT-технологии помогут менеджменту ускорить процесс принятия оптимальных управленческих решений, повысить эффективность бизнеса.

В управлении отметили, что создание системы управления для Группы ММК на основе Oracle R12 будет служить фундаментом, обеспечивающим возможность дальнейшего развития компании, проведения цифровой трансформации, сохранения лидирующих позиций в отрасли.

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