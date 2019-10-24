ММК расширяет границы внедрения корпоративной информационной системы

ТАСС, 24 октября. Переведены на единую корпоративную систему ПАО "ММК" ООО "Объединенная сервисная компания" (оказывает комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту) и ОАО "ММК-МЕТИЗ" (один из ведущих российских производителей метизной продукции), сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Там отмечают, что уже с первых месяцев внедрения эти компании получают эффект от возможности детально видеть и управлять производственно-материальными потоками, принимать оптимальные решения.

"Целью проекта является создание единого информационного пространства для ключевых организаций группы ММК, внедрение лучших мировых практик по ведению бизнеса, а также подготовка платформы для реализации стратегических инициатив "Индустрия 4.0", - отметил руководитель проекта директор по экономике ПАО ММК Андрей Еремин.

Следуя планам развития корпоративной системы, с 1 октября дан старт второго этапа проекта по внедрению Oracle R12 еще в двух организациях группы ММК: ООО "Механоремонтный комплекс" (производитель оборудования и запасных частей для металлургического производства) и ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод" (производитель проката с покрытием).

Внедрение новой корпоративной системы унифицирует в этих обществах бизнес-процессы, повысит их эффективность и прозрачность. КИС позволит компаниям подняться на новый уровень управления, учета и контроля в соответствии с корпоративными стандартами ММК. Новые IT-технологии помогут менеджменту ускорить процесс принятия оптимальных управленческих решений, повысить эффективность бизнеса.

В управлении отметили, что создание системы управления для Группы ММК на основе Oracle R12 будет служить фундаментом, обеспечивающим возможность дальнейшего развития компании, проведения цифровой трансформации, сохранения лидирующих позиций в отрасли.