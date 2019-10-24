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Глава Югры представит губернаторский корпус России на Совете Европы

В Страсбурге 29-30 октября в составе российской делегации губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе палаты регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Губернатор Югры Наталья Комарова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Губернатор Югры Наталья Комарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, единственная женщина-губернатор РФ, представит губернаторский корпус России на Совете Европы в Страсбурге. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей региона, Комарова была включена в состав делегации распоряжением президента РФ в феврале 2019 года.

"В Страсбурге в составе делегации России она примет участие в работе палаты регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы", - сказано в сообщении.

Наталья Комарова будет участвовать в составе делегации в качестве представителя России в палате регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы 29-30 октября. В ходе заседания палаты она представит доклад по теме "Реализация целей устойчивого развития: роль регионов".

Российская делегация состоит из 18 представителей и 18 их заместителей. Конгресс является одним из трех основных подразделений Совета Европы и его консультативным органом, состоящим из представителей местных и региональных органов власти. Одно из ключевых направлений его деятельности – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах Совета Европы на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года и наблюдение за выборами. Пристальное внимание уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, вопросам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности, финансовому обеспечению местных органов власти.

В настоящее время конгресс состоит из 318 членов и 318 заместителей, представляющих свыше 200 тыс. местных и региональных органов власти из 47 государств – членов Совета Европы. Члены делегации и их заместители участвуют в работе конгресса в течение четырех лет. Высшим органом является пленарная сессия, созываемая два раза в год.

Одним из приоритетов работы главы Югры является пристальное внимание к межнациональным отношениям, регион – одна из заметных площадок в РФ для обсуждения этой темы. В департаменте напомнили, что в октябре 2018 года президент РФ провел в Ханты-Мансийске выездное заседание Совета по межнациональным отношениям, а спустя год форум межнационального единства в Югре посетили замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, которые "также высоко оценили качество работы региональных властей".

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