"Оперный бал Елены Образцовой" пройдет 4 ноября в Большом театре

Москва, 24 октября. В праздничный вечер 4 ноября в 19:00 на Исторической сцене Большого театра России вновь состоится "Оперный бал Елены Образцовой" - гала-концерт, посвященный 80-летию певицы.

Уникальный вечер под этим названием к 75-летию Елены Образцовой, состоявшийся в Большом театре 28 октября 2014 года, имел широкий резонанс и стал одним из самых ярких музыкальных событий прошедшего Года культуры. Тогда юбилей певицы собрал на сцене Большого театра России мировую оперную элиту в грандиозном оперном шоу, зрителями которого стали не только собравшиеся в зале, но и, благодаря прямой трансляции телеканала "Культура", миллионы людей перед телевизорами.

Оперные гала-концерты Елены Образцовой, прошедшие на сцене Большого театра в 2015 году и в Государственном Кремлевском Дворце в честь Франко Дзеффирелли в 2018 году, стали событиями музыкальной жизни.

"Оперный бал Елены Образцовой" 2019 года в честь 80-летия певицы подарит публике новую встречу с выдающимися мастерами разных поколений. В числе участников: Лео Нуччи, Феруччо Фурланетто, Маквала Касрашвили, Мария Гулегина, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Виталий Билый, Лоуренс Браунли, Франческо Демуро, Любовь Петрова, Вероника Джиоева, Юлия Лежнева, Василиса Бержанская, Нина Минасян, Владимир Дмитрук, Михаил Пирогов. За дирижерским пультом сразу три дирижера – Народный артист СССР Владимир Федосеев, главный приглашенный дирижер НОВАТа, приглашенный дирижер Михайловского театра Дмитрий Корчак, дирижер Большого театра России Александр Соловьев. Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Федосеев.

Проект осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

"Оперный бал Елены Образцовой" станет завершающим музыкальным событием "Года театра в России".

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