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Неделя Российского Интернета пройдет в Москве 12-13 декабря

Участников мероприятия ждут образовательная и деловая программы, включающие блок-конференции, мастер-классы и круглые столы
Описание
© Пресс-служба РАЭК

Москва, 24 октября. В Москве, на площадке Центра Международной Торговли 12-13 декабря в 13-й раз пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников. 

Неделя Российского Интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций. Таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны. 

В 2019 году Неделя Российского Интернета пройдет под девизом — цифровые технологии должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также давать серьезный импульс для развития микробизнеса, малого и среднего бизнеса в стране.

Программа форума в этом году будет поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально обсудить различные аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, Интернет вещей, Цифровую безопасность, Биометрию и технологии в целом.

Одним из основных направлений Недели Российского Интернета 2019 станет взаимодействие между государством и бизнесом. RIW - это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы заявляют, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы и получить ответы.

Традиционно в Неделе Российского Интернета принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW выступали: Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие.

В рамках RIW также будет работать масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только рассказывают о себе и своих услугах, продуктах, но и проводят масштабные презентации.

Организаторы RIW уверены, что цифровые технологии должны быть интегрированы не только в бизнес-структуры, но и в повседневную жизнь россиян. Программа, партнеры, экспоненты подобраны таким образом, чтобы продемонстрировать важность цифровых технологий для каждого россиянина.

Изучить программу, партнеров, экспонентов, а также зарегистрироваться можно на сайте.

Возрастная категория 16+. 

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