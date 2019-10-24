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Государства-участники Недели Северных Стран организуют ряд мероприятий в Петербурге

По окончании фестиваля пройдут выставка "Водная линия/Waterfront", 30-я неделя финского кино, "Норвежский детский день" и мероприятие в честь 75-летия со дня освобождения Северной Норвегии советскими войсками
Описание
© Оргкомитет Фестиваля Недели Северных стран

Санкт-Петербург, 24 октября. Подошел к финалу X международный фестиваль "Недели Северных стран в Петербурге", но не завершается череда мероприятий, которые организуют в Петербурге государства-участники.

До конца октября у всех, кто интересуется урбанистикой и небезучастен к судьбе прибрежных территорий Петербурга, есть возможность побывать на выставке "Водная линия/Waterfront", которая разместилась в четырех грузовых контейнерах на территории общественного пространства "Севкабель Порт". Проект реализуется Датским Институтом культуры и петербургским Институтом исследования стрит-арта. Waterfront уже второй год предлагает возможные практические решения актуальной для Петербурга проблемы развития прибрежных территорий и благоустройства городских набережных. Именно результат работы молодых команд по исследованию четырех конкретных территорий города представлен на выставке. Почему в грузовых контейнерах? Жители и гости Санкт-Петербурга смогут понять, посетив выставку. Подробнее на сайте

С 25 октября по 3 ноября Генеральное Консульство Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге и Финский Кинофонд представят лучшие финские киноработы 2018 -2019 годов на кинонеделе в кинотеатрах "Аврора" и "Ленфильм". Также есть уникальный шанс принять участие во встрече с финскими режиссерами Сельмой Викулен и Зайдой Бергрот, которые обсудят роль женщины в кинематографе и вопрос гендерного баланса в киностудиях. Встреча пройдет в Финском институте культуры 26 октября.

В Музее политической истории 25 октября Генеральное Консульство Королевства Норвегия организует мероприятие в честь памятной и знаковой даты в истории и Норвегии, и России - 75 лет со дня освобождения Северной Норвегии советскими войсками в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Состоятся встреча с историками двух стран, просмотр документального фильма "Сквозь фьорды" и концерт, на котором прозвучит музыка, написанная в военные годы. В 2019 году дата будет отмечаться на государственном уровне, и 25 октября на торжества в Киркенес приедут Король Норвегии Харальд V, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кроме того, норвежцы устроят праздник "Норвежский детский день" в Институте философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена на Малой Посадской ул., 26. Мероприятие пройдет 9 ноября с 11:00 до 16:00. Детей будут ждать разнообразные мастер-классы и конкурсы, квесты, просмотры детских фильмов и мультфильмов, уроки норвежского языка с носителями языка, истории про Норвегию, знакомство с норвежскими троллями и множество призов. Для родителей подготовлены открытые лекции со специалистами. В 13:00 состоится открытие выставки "Ужасно интересно все то, что неизвестно!", на которой можно будет познакомиться с лучшими произведениями детской норвежской литературы и творческими биографиями авторов. И весь день - виртуальный гастрономический тур по Норвегии. 

Возрастная категория 6+.

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