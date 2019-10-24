"Уральские локомотивы" внедряют электронный паспорт подвижного состава

ТАСС, 24 октября. На заводе "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) запустили автоматизированный комплекс неразрушающего ультразвукового контроля осей колесных пар (ShuttleR), с помощью которого можно выявлять дефекты осей и колесных пар еще на ранней стадии их производства. Как сообщают на предприятии, новое оборудование позволит осуществлять мониторинг качества продукции, чтобы в дальнейшем исключить возможные неисправности подвижного состава в эксплуатации.

С вводом нового комплекса завод стал первым машиностроительным предприятием в России, которое использует подобные технологии контроля качества непосредственно в процессе выпуска подвижного состава. Ранее комплексы неразрушающего ультразвукового контроля использовались только в ходе сервисного обслуживания.

"Ввод новых комплексов, осуществляющих контроль качества комплектующих тележек, – это часть реализуемой на заводе программы цифровизации производственных процессов и повышения доли высокотехнологичного оборудования в производстве подвижного состава. Совершенствуя технологический уровень производства, мы повышаем качество производимой продукции, а в случае с "Ласточкой" (скоростные электропоезда – прим. ТАСС) еще и обеспечиваем высокий уровень безопасности пассажирских перевозок, что для нас особенно важно", - отметил генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи.

Комплекс неразрушающего контроля представляет собой многоканальный прибор, позволяющий выявлять малейшие дефекты металла, расположенные внутри оси колесных пар. Ранее, при проведении ручной дефектоскопии, контроль проводился только с наружной поверхности оси. С запуском нового оборудования производительность участка неразрушающего контроля увеличится в 10 раз. Кроме того, комплекс регистрирует сигналы, обрабатывает результаты измерений, создает протокол и отчет по данным контроля в реальном времени в электронном виде.

В ближайшее время на "Уральских локомотивах" планируют ввести в эксплуатацию еще один инструмент проверки качества продукции – автоматизированный комплекс контроля геометрических параметров чистовых осей колесных пар "Геометрикс-О". Он действует на основе лазерных измерений без применения контактных средств контроля и будет проверять оси колесных пар как снаружи, так и изнутри на предмет качества изготовления в части соблюдения геометрических параметров.

Электронные протоколы, сформированные на автоматизированных комплексах контроля, будут заводиться в систему мониторинга состояния выпускаемого на предприятии подвижного состава "УЛ сервис", а также в электронный паспорт электропоезда. На основании этих документов в дальнейшем можно прогнозировать износ колесных пар, планировать их обслуживание и ремонт.

О предприятии

Завод "Уральские локомотивы" специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.