"Святогор" планирует построить вторую очередь сооружений для очистки вод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Северный медно-цинковый рудник ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК - планирует в ближайшие два года построить вторую очередь сооружений для очистки вод. Это позволит увеличить мощность в 2,5 раза, сообщила начальник экологического управления "Святогора" Ирина Бичукина.

"Проблема с утечкой подотвальных вод появилась в 2017 году. "Святогор" непрерывно ведет реконструкцию очистных сооружений для того, чтобы собирать и перерабатывать всю воду. В ближайшие два года будет построена вторая очередь очистных сооружений еще большего размера, в результате чего производительность объекта увеличится в 2,5 раза. По мнению специалистов, это должно нормализовать ситуацию", - сказала она.

Бичукина отметила, что Тарньерское месторождение отработано в 2014 году, однако очистные сооружения работают до сих пор. Для очистки собираются карьерные, подотвальные воды, объем которых уменьшился в последние годы. В работе по очистке экологи используют камыш и рогоз.

"Сейчас ведется большая работа по рекультивации отвала Шемурского месторождения. После завершения ландшафтных работ вместо отвала появится сформированная гора, которая будет укрыта современным дорогостоящим материалом. Это материал, внутри которого расположена специальная глина, которая будет защищать отвал от проникновения осадков и позволит на ее поверхности посадить травы, чтобы отвал стал зеленым холмом", - добавила она.

Рудник ведет разработку карьера Ново-Шемурского месторождения. В суровых условиях Северного Урала работники СМЦР добывают руду и реализуют комплексную масштабную экологическую программу. Особое внимание уделяется трехступенчатой очистке сточных вод и рекультивации отработанных земель. Комплекс природоохранных мероприятий позволит по окончании работ вернуть промышленные земли обратно к естественному природному состоянию.