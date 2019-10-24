Москва, 24 октября. Три белорусских театра отправляются на "Большие гастроли" в Россию. В рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" театры из Республики Беларусь побывают в семи российских городах.

Национальный Академический драматический театр им. М. Горького (г. Минск), Могилевский областной драматический театр и Гродненский областной театр кукол покажут свои лучшие спектакли в семи городах России. 25 октября в Томске начнется гастрольный тур Минского театра, который продолжится в Кемерове и Барнауле. Также в конце октября драмтеатр из Могилева ждут в Брянске, Курске и Орле. В ноябре театр кукол из Гродно выступает в Санкт-Петербурге на сцене театра марионеток им. Деммени. В свою очередь, легендарный первый театр кукол в России с ответным визитом посетит Гродно.

Творческие коллективы Беларуси покажут спектакли разных жанров и направлений: постановки для детей ("Царевна-лягушка" (0+) и "Солнышко и снежные человечки" (0+) и др.), комедии ("Знойные мамочки" (12+) по Д. Кристнеру), художественный вымысел в 2-х действиях ("Пане Коханку" (12+) по А. Курейчику), кукольные спектакли для взрослых ("Любовь к трем апельсинам" (12+).

Художественный руководитель Минского драматического театра им. Горького Сергей Ковальчик: "Российская сторона поддерживает русскоязычные театры за рубежом, которые являются некими очагами русского языка и культуры. Нашему театру повезло. Мы третий раз едем в рамках "Больших гастролей". Наша первая поездка была по Зауралью, в прошлом году — Светлогорск Калининградской области, сейчас — Томск, Кемерово, Барнаул. Традиционно мы ездим с "Пане Коханку", по пьесе Андрея Курейчика, она близка российскому зрителю, поможет ему по-новому взглянуть на их соседей, братьев-белорусов. Этот спектакль на сегодня является некой визитной карточкой театра. Также мы взяли с собой и современную историю двух женщин - комедию "Знойные мамочки".

В 2019 году программа "Большие гастроли" расширила свое зарубежное направление. С сентября по ноябрь в ней участвуют 12 русскоязычных театров из Грузии, Республики Беларусь и Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, ДНР и Кыргызской Республики. В свою очередь, восемь российских театров отправятся за рубеж: в Баку, Бишкек, Брест, Сухум, Ташкент, Гродно. Среди них: театр им. Евг. Вахтангова, театр им. Ф. Волкова, театр классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василева, МХТ им. Чехова, Малый театр, "Современник" и Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. Деммени.