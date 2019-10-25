Президент Вольного экономического общества начнет в УрГЭУ пилотный курс по ноономике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов Сергей Бодрунов начнет пилотный курс лекций по новой синтетической дисциплине "ноономика" в ведущем экономическом вузе Урала – Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции в ходе Уральского экономического форума "Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России".

"Я приехал на форум в том числе для того, чтобы прочитать базовую лекцию по курсу ноономики. Выбрал УрГЭУ в качестве места, где мы стартуем с этой программой. Она пойдет и по другим вузам, но семестром позже. Здесь мы будем обкатывать технологии преподавания предмета, проводить исследования. Предварительные работы были сделаны в Петербурге и Москве, но негоже, если это пойдет не отсюда, мы начинали здесь, в УрГЭУ наша основная база", - сказал Бодрунов.

В беседе с ТАСС профессор уточнил, что его задачей на первом этапе было подготовить учебник и дать стартовую лекцию. "Вместе с коллективом авторов из УрГЭУ мы готовим методические указания в зависимости о того, на каких курсах они будут читаться. Пока планируем проводить их на третьем и четвертом курсах и, возможно, будут свободные лекции по выбору. По каким-то темам я буду приезжать в Екатеринбург и читать лекции лично, в первую очередь, открытые лекции, а также проводить научные семинары и некоторые контрольные сессии по усвоению материала. Одновременно буду готовить специалистов, сотрудников кафедр, профессоров, которые будут вести курсы и проводить практические занятия", - сказал он.

Площадку УрГЭУ Бодрунов выбрал в качестве пилотной по ряду причин. "Во-первых, это экономический вуз. Во-вторых, это хороший экономический вуз. В-третьих, в этом вузе учатся студенты разных стран, что важно для меня с точки зрения распространения этих знаний и их носителей в мире. Для меня также важно, что здесь есть традиция изучения ноономики, - представители УрГЭУ постоянно учувствуют в конгрессах, где обсуждаются ее позиции и темы", - рассказал Бодрунов, добавив, что занятия и лекции по новой дисциплине в УрГЭУ начнутся уже в нынешнем учебном году.

О ВЭО

Вольное экономическое общество России - первый институт гражданского общества страны, старейшая общественная организация Европы и мира - было основано Указом императрицы Екатерины Великой 11 ноября (31 октября по старому стилю) 1765 года. Вольное экономическое общество России, его региональные организации ежегодно проводят более тысячи разноформатных мероприятий, направленных на содействие экономическому и социальному прогрессу страны.

Сергей Бодрунов - автор более 600 научных работ, в том числе более 30 монографий. Читал лекции в Кембриджском университете (Великобритания), Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, Уральском государственном экономическом университете и других вузах России, является экспертом Российской академии наук.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работают около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 52 года своей истории вуз подготовил свыше 130 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.