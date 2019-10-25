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"Газпром нефть" участвует в создании технологического нефтепромышленного кластера в Тюмени

Проекты кластера будут реализовываться бизнесом и властью в сотрудничестве с межрегиональным НОЦ, создаваемым в рамках национального проекта "Наука"
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор в интегрированном центре разработки месторождений компании "Газпром нефть" Пресс-служба губернатора Тюменской области
Описание
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор в интегрированном центре разработки месторождений компании "Газпром нефть"
© Пресс-служба губернатора Тюменской области

ТАСС, 25 октября. "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов, сообщили в пресс-службе губернатора.

В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы. "Газпром нефть" и ее дочерние общества, действующие на территории Тюменской области, станут координаторами совместных проектов. При участии Научно-технического центра компании определены ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников.

Проекты кластера будут реализовываться в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром, о создании которого "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) договорились на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. В результате взаимодействия партнеров в регионе будет осуществляться весь цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Инновации планируется применять на активах "Газпром нефти" в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке "цифровых двойников" месторождений.

"В стратегии развития до 2030 года "Газпром нефть" ставит перед собой цель стать лидером отрасли по технологичности. Для этого мы формируем в России систему, которая объединит интеллектуальный и производственный потенциал отечественных компаний. Частью такой системы будет новый масштабный нефтепромышленный кластер в Тюмени. Он позволит создавать актуальные для бизнеса технологии, востребованные как на российском, так и на международном рынке", – отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Газпром нефть" – стратегический партнер Тюменской области. Правительство региона выступило инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера, который объединит для решения общих технологических целей предприятия из разных субъектов страны. Главная цель – социально-экономическое развитие регионов, которые участвуют в этом проекте. Компетенции и уровень задач, формируемые "Газпром нефтью", позволят предприятиям технологически перевооружаться, применять современные подходы к научно-технологическому развитию, повышать свой уровень в соответствии с требованиями заказчиков нефтегазовой отрасли. Уже сегодня есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера. Также у них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку", – приводят в пресс-службе слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

О проекте

Формируемый совместно компанией, Тюменской областью и ТюмГУ Научно-образовательный центр (НОЦ) станет одним из 15 НОЦ мирового уровня, создаваемых в рамках федерального национального проекта "Наука" в регионах России. Он объединит научные потенциалы "Газпром нефти" и вузов, исследовательских центров Тюменской области и входящих в нее Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На базе центра будут выполняться совместные научно-исследовательские проекты, разрабатываться технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли.

Также в Тюмени "Газпром нефть" начала создание инновационного исследовательского центра "Геосфера", который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями компании.

В Тюмени находятся подразделение Научно-технического центра "Газпром нефти" и офисы предприятий компании, работающих на территории Тюменской области.

Компанией совместно с ТюмГУ и Тюменским индустриальным университетом (ТИУ) реализуются образовательные программы подготовки будущих специалистов нефтегазовой отрасли.

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