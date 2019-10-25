Банк "Урал ФД" запустил в Новосибирске коворкинговую площадку по бизнес-коммуникациям

Новосибирск, 25 октября. Банк "Урал ФД" запустил коворкинговую площадку для выстраивания коммуникаций между компаниями Новосибирской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщила руководитель офиса банка "Урал ФД" в Новосибирске Татьяна Королева на форуме OpenBio.

"Мы создали на площадке банка коворкинговую площадку, где бизнесмены могут получить самую актуальную информацию об экспортной деятельности, внешнеэкономических связях, финансовом рынке, изменениях в законодательстве и по другим важным темам. Этот формат сотрудничества высоко оценили новосибирские предприниматели, в том числе и наукоемкие компании", - отметила Татьяна Королева.

Она уточнила, что банк готов оказать поддержку в обслуживании внешнеэкономических контрактов, а также в привлечении дополнительных инвестиций, которые необходимы для реализации инвестпроектов. Банк Урал ФД готов сотрудничать с каждым клиентом индивидуально, давать обратную связь на любые запросы, чтобы любой проект заканчивался для компаний получением инвестиций.

"Банк Урал ФД на площадке Новосибирска представлен с декабря 2018 года. Мы зашли с амбициозными планами - помочь развиваться, в том числе высокотехнологичным компаниям региона, на внешних рынках. В частности, здесь, на OpenBio, мы хотим заявить себя как банк-партнер по поддержке выхода на зарубежные рынки высокотехнологичной продукции новосибирских биотехнологических компаний", - сказала Королева.

Банк Урал ФД, который начал работать в 1990 году, является крупнейшим коммерческим банком Пермского края. Он имеет офисы в Пермском крае, Екатеринбурге, Москве и Новосибирске, является партнером форума OpenBio.

Форум OpenBio проходит 22-25 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Ежегодное мероприятие посвящено биотехнологиям и вирусологии. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер-классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.