Объявлены финалисты XII Премии Кандинского

Москва, 28 октября. По итогам голосования международного жюри финалистами XII Премии Кандинского 2019 года стали девять проектов: три в номинации "Проект года", три в номинации "Молодой художник. Проект года" и три в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства".

В шорт-лист вошли (списки составлены в алфавитном порядке):

Номинация "Проект года"

1. Евгений Антуфьев - "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III";

2. Дмитрий Венков - "Гимны Московии";

3. Полина Канис - "Процедура".

Номинация "Молодой художник. Проект года"

1. Егор Крафт - Ákkta solo show;

2. Альбина Мохрякова - "Каэгха";

3. Тимофей Радя - "Все это не сон".

Номинация "Научная работа. История и теория современного искусства"

1. Евгений Барабанов - "Метагеометрия художника Штейнберга";

2. Маргарита Тупицына - Moscow Vanguard Art: 1922 —1992;

3. Андрей Хлобыстин - "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века".

Международное жюри XII Премии Кандинского 2019. Номинации "Проект года" и "Молодой художник. Проект года"

Леонид Бажанов - куратор, критик, основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), художественный руководитель ГЦСИ (1994-2016), Москва, Россия.

Джоанна Викери - старший международный директор, эксперт по русскому искусству аукционного дома Sotheby’s, Лондон, Великобритания.

Гуннар Б. Кваран - директор Музея современного искусства Аструп-Фернли (Осло), куратор Лионской биеннале современного искусства 2013 года и сокуратор 2-й Московской биеннале современного искусства 2007 года, Осло, Норвегия.

Марина Лошак - директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва, Россия.

Ольга Свиблова - доктор философии, основатель и директор Мультимедиа Арт Музея/ Музея "Московский Дом Фотографии", Москва, Россия.

Василий Церетели - исполнительный директор Московского музея современного искусства, Москва, Россия.

Жюри XII Премии Кандинского 2019. Номинация "Научная работа. История и теория современного искусства"

Екатерина Андреева - кандидат искусствоведения, доктор философских наук, критик современного искусства, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея, Санкт-Петербург, Россия.

Екатерина Бобринская - доктор искусствоведения, специалист в области русского и европейского искусства ХХ века, заведующий сектором Русского искусства Нового и Новейшего времени Государственного института искусствознания, Москва, Россия.

Ирина Прохорова - литературовед, главный редактор издательства "Новое литературное обозрение" и одноименного журнала, соучредитель благотворительного Фонда Михаила Прохорова, Москва, Россия.

Кирилл Светляков - искусствовед, куратор, критик, главный специалист по современному искусству отдела руководства Государственной Третьяковской галереи, Москва, Россия.

Победители премии станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 13 ноября 2019 года.

Выставка номинантов премии открыта с 9 октября по 17 ноября 2019 года в ММОМА (ул. Петровка, д. 25).

Международный культурный фонд BREUS Foundation занимается поддержкой и продвижением российского современного искусства в России и за рубежом. В состав фонда входят:

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премия была названа именем выдающегося российского художника и теоретика искусства XX века, пионера абстрактной живописи. Задачами Премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире. Премия стала одним из основных камертонов, определяющих тенденции развития художественного процесса в России, а также оказывает значительное влияние на его культурно-эстетическое содержание.

BREUS collection — значительное собрание российского современного искусства второй половины XX — первой половины XXI веков. В коллекции фонда знаковые произведения выдающихся русских художников. Собрание фонда активно используется для различных выставочных проектов.

Издательская программа BREUS Publishing специализируется на издании монографий о современных российских художниках и книг по истории и теории современного российского искусства. Важной частью издательской программы является серия монографий "Новые классики", посвященная наиболее значимым российским художникам настоящего времени, которые уже сегодня могут быть названы "новыми классиками".

Возрастная категория 18+.