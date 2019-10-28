В Вероне подвели итоги XII Евразийского экономического форума

Москва, 28 октября. Завершил работу XII Евразийский экономический форум в Вероне, организованный Фондом Росконгресс, Петербургским международным экономическим форумом и итальянской некоммерческой Ассоциацией "Познаем Евразию". В мероприятии приняли участие более 1200 человек из 41 страны, таких как: Австрия, Вьетнам, Германия, Израиль, Италия, Португалия, Россия, США, Турция, Франция и другие.

В рамках деловой программы состоялось шесть тематических сессий, объединенных общей темой "Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до Тихого океана". Дискуссии форума были посвящены актуальным вопросам взаимодействия субъектов экономики на пространстве Большой Евразии, таким как развитие мирового энергетического сектора, роль бизнеса в современной геополитике, создание экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, сотрудничество в энергетической сфере и противодействии изменениям климата, реализация совместных транспортных и инфраструктурных проектов, финансовая сфера в условиях растущих геополитических вызовов, промышленная революция 4.0 и цифровая экономика будущего.

"В приветствии участникам Евразийского экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин отметил объединяющую роль бизнес-сообщества на территории Евразии – континента, где проживает свыше 70% населения планеты. Именно поэтому форум имеет глобальное значение – интеграционные процессы и создание экономики доверия необходимы не только на этом пространстве, но и в масштабах мировой экономики. Тема доверия обсуждается на деловых мероприятиях во всем мире, и эти обсуждения будут продолжены в рамках мероприятий "Русского дома" в Давосе, Петербургского международного экономического форума и других крупнейших мероприятий", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В форуме приняли участие: постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов; ректор Дипломатической академии МИД России, экс-посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко; председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон; заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова; председатель правления Eni Эмма Марчегалия; главный управляющий директор группы компаний BP Роберт Дадли; главный исполнительный директор Glencore International Айван Глазенберг; президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин; президент Фонда международного сотрудничества, экс-глава Еврокомиссии и экс-премьер-министр Италии Романо Проди; генеральный директор Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервизи; член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина; первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов; руководители крупных компаний, объединений предпринимателей; губернаторы, политики, эксперты и дипломаты.

Участники специальной сессии "Системные вызовы глобальной энергетике" обсудили тенденции в развитии мирового энергетического сектора. С ключевым докладом выступил главный исполнительный директор ПАО "Роснефть" Игорь Сечин. Он рассказал о фундаментальных факторах, которые будут влиять на развитие энергетического рынка в ближайшие десятилетия, остановился на перспективах развития сланцевой нефтедобычи и "зеленой" энергетики.

В рамках форума также состоялся ряд специальных мероприятий. В частности, прошла совместная сессия Общественной Палаты РФ и Фонда Инносоциум – социальной платформы Фонда Росконгресс – "Социальное неравенство – одна из причин нынешнего глобального кризиса". Модератором сессии выступил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Участники сессии обсудили многообразные кризисы, через которые проходят социальная и экономическая системы современного мира, а также последствия углубления социального неравенства в современном мире.

Представители Узбекистана рассказали об инвестиционном потенциале страны на сессии "Узбекистан и Италия – большие проекты". Также состоялась презентация инвестиционного потенциала Оренбургской области. Правительство Москвы представило стратегию внедрения новых технологий для обеспечения устойчивого энергетического и транспортного развития города.

Подводя итоги мероприятия, председатель совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико сказал: "За 12 лет существования Евразийского экономического форума мы создали социальное и деловое движение, которое претворяет в жизнь ценности форума. Мы не хотим заменять политиков, но хотим исполнять роль деловой демократии, демократии регионов, народов и провинций. Мы убеждены, что евразийский экономический союз – это естественный и необходимый мост между Европой, Китаем и США, и пространство от Атлантики до Тихого океана – это действительность, которая существует, работает и ждет от нас конкретного вклада в развитие этих отношений".

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