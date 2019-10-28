Жюри определило лучшие доклады молодых ученых по итогам конференции OpenBio-2019

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Судьи конференции OpenBio-2019, которая проходила с 22 по 24 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском, назвали имена молодых ученых, которые победили в каждой из четырех секций мероприятия. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе форума.

"[На конференции] молодые ученые представили экспертному жюри результаты своих исследований <…> На церемонии закрытия OpenBio-2019 были озвучены имена победителей научной конференции в четырех секциях", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что докладчики выступили в четырех секциях: "Биофизика", "Вирусология", "Биотехнология", "Молекулярная биология". Всего было представлено 79 докладов. В каждой секции жюри выделило троих победителей, а также обладателей специальной номинации "На пути к будущим перспективам".

Лучшим докладом в секции "Биофизика" жюри признало доклад о бескалибровочном методе числа рецепторов на поверхности клеток Ирины Вахрушевой, которая является младшим научным сотрудником Новосибирской клиники им. Е.Н. Мешалкина. "С этой темой мы выступали на американских и европейских конференциях: там признавали важность наших исследований. Но сейчас, на OpenBio, я услышала несколько предложений по сотрудничеству и испытаниям", - сказала она.

Первое место в секции вирусология занял младший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (СО РАН) Андрей Матвеев. Его доклад был посвящен антителам, защищающим модельных животных от энцефалита. "Потрясен на самом деле. Думал, что я уже достаточно зрелый, пусть и молодой, ученый и меня будут рассматривать вне конкурса. Всего лишь хотел получить практику выступлений. Сегодняшняя победа – это последняя ступенька перед началом клинических испытаний", - отметил Матвеев.

Доклад Алены Ступниковой из Института цитологии и генетики СО РАН "Разработка подходов к клиническому применению васкулярных клеток в регенеративной медицине" стал лучшим в секции "Биотехнология". "Честно говоря, я в шоке. Не ожидала, что займу первое место, так как на конференции было очень много достойных участников. Эта победа - важный вклад в мое будущее как ученого. Участие в конференциях – часть науки, для меня это большой шаг", – отметила Ступникова.

Магистрант первого курса факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Мария Дмитриева стала единственной студенткой из четырех победителей конференции в секции "Молекулярная биология". Она выступала с докладом "Первичные культуры опухолей головного мозга человека как модель для опухоль-адресующей терапии глиом". "Это была первая конференция такого масштаба, в которой я участвовала. Абсолютно не ожидала, что вообще займу хоть какое-то место, ведь над этой темой я работаю только два года. Сейчас могу сказать, что победа вдохновляет работать усерднее, участвовать в крупных международных конференциях. Научных званий у меня пока нет, но я буду стремиться", – рассказала Дмитриева.

О конференции

Научная конференция OpenBio-2019 работала в рамках одноименного форума, проходившего 22–25 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Форум проводится с 2013 года, ежегодное мероприятие посвящено биотехнологиям и вирусологии. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер-классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.